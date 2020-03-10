Откатились – фондовые индексы в Азии подросли после обвала
10 марта на биржах Азии фондовые индексы показали признаки стабилизации, а некоторые продемонстрировали и отскок после обвала, который произошел 9 марта. Об этом сообщило по итогам утренних торгов Bloomberg.
Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 2% в Токио, после падения почти на 8% накануне, а бенчмарки выросли в Сиднее, Гонконге и Шанхае. Японский индекс Topix вырос на 0,1%. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,2%. Корейский индекс Kospi вырос на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%. И только Shanghai Composite упал на 0,6%.
Напомним, причиной обвала фондовых рынков 9 марта стал распад соглашения ОПЕК+ и начавшаяся после этого ценовая нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 марта цена на нефть упала до минимума с июля 2017 года. Нефть марки Brent стала дешевле $48 за баррель, а WTI – дешевле $44.
- Лукашенко заявил, что Беларуси поступили предложения по поставке нефти, на фоне скандала с РФ. По словам Лукашенко, нужно "уже с понедельника-вторника забирать эту нефть", так как "объемы большие – более 6 млн тонн".
- А Россия заявила, что соглашение с ОПЕК не соответствовало ее интересам. В Роснефти сообщили, что страна рассчитывает наращивать нефтедобычу