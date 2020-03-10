Откатились – фондовые индексы в Азии подросли после обвала

10 марта на биржах Азии фондовые индексы показали признаки стабилизации, а некоторые продемонстрировали и отскок после обвала, который произошел 9 марта. Об этом сообщило по итогам утренних торгов Bloomberg.

Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 2% в Токио, после падения почти на 8% накануне, а бенчмарки выросли в Сиднее, Гонконге и Шанхае. Японский индекс Topix вырос на 0,1%. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,2%. Корейский индекс Kospi вырос на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%. И только Shanghai Composite упал на 0,6%.

Напомним, причиной обвала фондовых рынков 9 марта стал распад соглашения ОПЕК+ и начавшаяся после этого ценовая нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией.

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