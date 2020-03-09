"Сделка лишена смысла". РФ заявила, что соглашение с ОПЕК не соответствовало ее интересам

В Роснефти сообщили, что страна рассчитывает наращивать нефтедобычу

В России заявили, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти, которая касалась снижения добычи нефти, не соответствовала интересам РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев, передает ТАСС.

"Все объемы нефти, которые добывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти", – заявил Леонтьев.

Он также подчеркнул, что существуют и другие страны, кроме США, которые находятся "за периметром" соглашения ОПЕК и хотят наращивать нефтедобычу, поэтому "с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла".

Леонтьев также сказал, что соглашение все равно можно было бы продлить, если бы условия были более компромиссными.

"Но предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда предполагает компромисс", – подытожил пресс-секретарь Роснефти.

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