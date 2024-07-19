Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 млрд: что в него входит (видео)

По словам украинского министра обороны, благодаря договору Киев сможет реализовать масштабные проекты, которые связаны с обороноспособностью. В частности, речь идет про закупку вооружения и систем ПВО.

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Украина и Великобритания подписали кредитный договор на сумму в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Средства пойдут на финансирование оборонных потребностей армии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны от 19 июля.

Подписан двусторонний документ был министрами обороны двух стран Рустемом Умеровым и Джоном Гили. Цель этой договоренности — обеспечение финансовой поддержки Киева и обороноспособности страны в целом. На деньги в будущем закупят современное вооружение, военную технику, а также другие вещи в соответствии со стандартами НАТО.

"По условиям рамочного соглашения кредит будет использован на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины, что снизит нагрузку на Государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего — в сфере противовоздушной обороны", — заявил Рустем Умеров.

Отдельно украинский министр добавил, что кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и по выгодной процентной ставке. Это соглашение является одним из ключевых элементов стратегии Киева по усилению обороноспособности, за что была выражена большая благодарность партнерам из Лондона.

Контроль за использованием кредитных средств будет осуществляться совместной комиссией, которая будет включать в себя представителей двух правительств, добавили в Минобороны.

В Офисе президента добавили, что сумма не является окончательной и в будущем может быть увеличена. Благодаря этой помощи украинские защитники смогут более эффективно противостоять российской агрессии.

"Благодаря этому до 2026 года Силы обороны Украины, в частности, удастся обеспечить системами противовоздушной обороны и средствами радиолокации и поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля сообщалось, что Великобритания удвоит усилия по помощи для Украины, о чем заявил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, российская агрессия непростительна и не должна оставаться безнаказанной. В связи с этим Лондон намерен продолжить непоколебимо поддерживать Киев.