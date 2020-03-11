Обошли Азербайджан. Украина заняла второе место с конца в рейтинге автопроизводителей
6254 легковых автомобиля и 136 коммерческих было произведено в Украине в 2019 году. Это на 9,7% больше в годовом выражении. Но в мировом ранжире стран – производителей авто Украина занимает предпоследнее, 39-е место, опережая лишь Азербайджан.
Такие данные приводит Всемирная организация автопроизводителей OICA.
В 2019 году производство автомобилей в мире сократилось на 5,3%, до 87 млн штук (67 млн легковых и 20 млн коммерческих). Несмотря на 19%-ое падение производства китайский легковой автопром остается крупнейшим в мире:
- Китай – 21,36 млн авто;
- Япония – 8,33 млн (на 0,4% меньше показателя 2018 года);
- Германия – 4,67 млн (минус 9%);
- Индия – 3,62 млн (минус 10%);
- Южная Корея – 3,61 млн (минус 1,3%);
- США – 2,51 млн (минус 9,8%);
- Бразилия – 2,45 млн (2,5%);
- Испания – 2,25 млн (минус 1%);
- Франция – 1,68 (минус 5,5%);
- Россия - 1,52 млн (минус 2,6%).
Нужно учитывать, что в США в прошлом году было произведено также 8 млн коммерческих авто (больше всего в мире). Поэтому по общему объему автопроизводства страна занимает второе место в мире после Китая (23,4 млн всех авто).
Мировое производство легковых автомобилей
Мировое производство коммерческих автомобилей
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя 2018 года.
- Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на 2%. Такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).