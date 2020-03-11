Обошли Азербайджан. Украина заняла второе место с конца в рейтинге автопроизводителей

6254 легковых автомобиля и 136 коммерческих было произведено в Украине в 2019 году. Это на 9,7% больше в годовом выражении. Но в мировом ранжире стран – производителей авто Украина занимает предпоследнее, 39-е место, опережая лишь Азербайджан.

Такие данные приводит Всемирная организация автопроизводителей OICA.

В 2019 году производство автомобилей в мире сократилось на 5,3%, до 87 млн штук (67 млн легковых и 20 млн коммерческих). Несмотря на 19%-ое падение производства китайский легковой автопром остается крупнейшим в мире:

Китай – 21,36 млн авто; Япония – 8,33 млн (на 0,4% меньше показателя 2018 года); Германия – 4,67 млн (минус 9%); Индия – 3,62 млн (минус 10%); Южная Корея – 3,61 млн (минус 1,3%); США – 2,51 млн (минус 9,8%); Бразилия – 2,45 млн (2,5%); Испания – 2,25 млн (минус 1%); Франция – 1,68 (минус 5,5%); Россия - 1,52 млн (минус 2,6%).

Нужно учитывать, что в США в прошлом году было произведено также 8 млн коммерческих авто (больше всего в мире). Поэтому по общему объему автопроизводства страна занимает второе место в мире после Китая (23,4 млн всех авто).

Мировое производство легковых автомобилей

Мировое производство коммерческих автомобилей

Как ранее сообщал Фокус: