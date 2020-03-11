Саудиты пошли ва-банк. Цены на нефть снова падают

Экономика
Саудовская Аравия намерена еще больше увеличить добычу нефти, их поддержат ОАЭ

 

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже. Компания получила соответствующее распоряжение от министерства энергетики страны. Срок исполнения этого указания не указан. 

Ранее Саудовская Аравия заявила о намерении повысить нефтедобычу с апреля до 12,3 млн баррелей в сутки, что на 26% выше существующего уровня. После этого сообщения цены на нефть начали падать, и за 11 марта уже упали примерно на 4%.

По данным investing.com, президент США Дональд Трамп говорил по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Разговор последовал за тем, как министерство энергетики США осудило "попытки государственных субъектов манипулировать и шокировать рынки нефти". Однако принц пока  не проявляет признаков смягчения. 

Более того, национальная нефтяная компания ОАЭ, союзника Саудовской Аравии, заявила, что будет поставлять клиентам 4 млн баррелей нефти в день в апреле. Это будет означать добавление более 1 млн баррелей в день к тому, что она поставляла в феврале. При этом, по данным Международного энергетического агентства, производственная мощность страны составляет 3,5 млн баррелей в день.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца марта действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки, а с 1 апреля никаких обязательств по сокращению добычи нефти у стран нет.

Министр энергетики России Александр Новак считает, что наращивание Саудовской Аравией добычи нефти "не самый лучший вариант" в нынешних рыночных условиях. "Было бы правильно сохранять добычу на уровнях, которые действуют в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили на переговоры, но наши партнеры с нашим предложением не согласились", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: