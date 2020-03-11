Саудиты пошли ва-банк. Цены на нефть снова падают

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже. Компания получила соответствующее распоряжение от министерства энергетики страны. Срок исполнения этого указания не указан.

Ранее Саудовская Аравия заявила о намерении повысить нефтедобычу с апреля до 12,3 млн баррелей в сутки, что на 26% выше существующего уровня. После этого сообщения цены на нефть начали падать, и за 11 марта уже упали примерно на 4%.

По данным investing.com, президент США Дональд Трамп говорил по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Разговор последовал за тем, как министерство энергетики США осудило "попытки государственных субъектов манипулировать и шокировать рынки нефти". Однако принц пока не проявляет признаков смягчения.

Более того, национальная нефтяная компания ОАЭ, союзника Саудовской Аравии, заявила, что будет поставлять клиентам 4 млн баррелей нефти в день в апреле. Это будет означать добавление более 1 млн баррелей в день к тому, что она поставляла в феврале. При этом, по данным Международного энергетического агентства, производственная мощность страны составляет 3,5 млн баррелей в день.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца марта действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки, а с 1 апреля никаких обязательств по сокращению добычи нефти у стран нет.

Министр энергетики России Александр Новак считает, что наращивание Саудовской Аравией добычи нефти "не самый лучший вариант" в нынешних рыночных условиях. "Было бы правильно сохранять добычу на уровнях, которые действуют в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили на переговоры, но наши партнеры с нашим предложением не согласились", – сказал он.

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