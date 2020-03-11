Эпидемия коронавируса: предприятия "Укроборонпрома" могут понести большие убытки

Генеральный директор государственного концерна Айварас Абромавичус заявил, что предприятия государственного концерна "Укроборонпром" могут понести убытки из-за коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Еще до коронавируса, еще до финансового кризиса, который сейчас продолжается в мире, у нас были ожидания о 30% роста экспортных продаж в этом году. Но, как уже видим, будут какие-то корректировки. Все выставки, на которые мы планировали ехать в Катаре, в Малайзии, сейчас уже не происходят. То есть меньше будет контактов с нашими потенциальными клиентами", – говорит он.

Он отметил, что в 2019 году экспорт "Укроборонпрома" возрос вырос 19%.

По его словам, есть трудности для таких компаний, как авиазавод "Антонов", которые за год осуществляют перевозки нестандартного груза на больше, чем $200 млн, и работают со странами, в которых введен карантин.

"То есть корректировки будут. Концерн будет реагировать на такие ситуации быстро", Потому уже видим, что есть также проблема с поставкой комплектующих из разных стран. – говорит Абромавичус

Он подчеркнул, что концерн разработал план действий для 68 тыс. работников предприятий на случай ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине, в том числе относительно возможности их работы из дому.

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