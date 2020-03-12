"Черный четверг" — рынки США открылись обвалом котировок, торги пришлось приостанавливать

Сегодняшний обвал на рынках Азии и Европы подхватили и усилили США.

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, Nasdaq Composite – на 7,03%, индекс Dow Jones — на 7,2%. После этого торги были автоматически остановлены на 15 минут – второй раз за текущую неделю.

Стоит отметить, что сегодня также наблюдались перебои в работе популярных сайтов, на которых можно бесплатно смотреть котировки акций. Так, из-за наплыва посетителей несколько минут был недоступен investing.com. Это может указывать на то, что розничные инвесторы начинают паниковать.

Накануне ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса, а президент Дональд Трамп запретил въезд граждан Европы в США.

Как ранее сообщал Фокус: