За сутки 100 богатейших людей мира потеряли $70,5 млрд
На фоне мирового кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, миллиардеры теряют свои средства.
По версии Forbes, десятка самых богатых людей мира сейчас выглядит следующим образом:
- Джефф Безос
- Билл Гейтс
- Бернар Арно
- Уоррен Баффет
- Марк Цукерберг
- Амансио Ортега
- Ларри Эллисон
- Стив Балмер
- Карлос Слим
- Ларри Пейдж
За сутки вышеуказанные миллиардеры суммарно потеряли $38,5 млрд.
Наибольшие потери – у Бернара Арно, владельца компании LVMH – производителя предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и др.
Таким образом, по версии Forbes, выглядит десятка миллиардеров, которым прошедшие сутки принесли прибыль и убытки:
У Bloomberg первая пятерка миллиардеров выглядит так же, как и у Forbes, но во второй пятерке есть изменения:
6. Ларри Пейдж
7. Амансио Ортега
8. Сергей Брин
9. Стив Балмер
10. Франсуаза Беттанкур Майерс
При этом за сутки, по данным Bloomberg, 100 самых богатых людей мира потеряли $70,5 млрд.
Ранее аналитики из компании Dun & Bradstreet говорили, что по меньшей мере у 51 тыс. компаний по всему миру (в том числе у 163 – из списка Fortune 1000) есть прямые поставщики, находящиеся в охваченных вирусом китайских провинциях.
В целом же коронавирус может в негативном ключе повлиять на работу более 5 млн компаний – приблизительно у такого количества бизнесов есть китайские поставщики второго уровня.