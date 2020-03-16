Первый банк в Украине заявил, что прекращает продажу валюты и закрывает отделения

Альфа-Банк временно приостанавливает продажу наличной валюты во всех отделениях.

Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Свое решение в банке аргументируют повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот в Украину.

В то же время, население продать валюту может как и прежде – в обычном режиме. Обменять валюту также можно онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в т.ч. карточных, депозитных, сберегательных) тоже временно приостановлена.

Операции с наличным евро – без изменений.

Кроме того, с 17 марта 2020 года будет временно приостановлена работа следующих отделений:

- Гайворонское, Кировоградская обл., г. Гайворон, пер. Зимолина, 1/2;

- Знаменское, Кировоградская обл., г. Знаменка, ул. Грушевского, 33-А;

- Каменец-Подольское, г. Каменец-Подольский, ул. Л. Украинки, 31;

- Киевское №10, г. Киев, бул. Перова, 32;

- Киевское №20, г. Киев, пр-т Оболонский, 22-В;

- Киевское №23, г. Киев, ул. Мишуги, 7-А;

- Киевское №24, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 35;

- Киевское №3, г. Киев, ул. Княжий затон/Григоренко, 2/30;

- Киевское №38, г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 4-А;

- Киевское №51, г. Киев, пр-т Голосеевский, 23;

- Киевское №54, г. Киев, бул. Шевченко, 2;

- Лыбидское, г. Киев, ул. Антоновича, 176;

- Соломенское, г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 36;

- Львовское №1, г. Львов, ул. Галицкая, 13;

- Львовское №12, г. Львов, ул. Лычаковская, 130;

- Львовское №6, г. Львов, ул. Сыховская, 5;

- Медицинское, г. Запорожье, ул. Сталеваров, д. 31-А, комнаты №№ 1, 179, 180;

- Николаевское №2, г. Николаев, ул. Соборная, 2-Е;

- Одесское №10, г. Одеса, ул. Пушкинская, 77;

- Одесское №15, г. Одеса, ул. Средняя, 83-А;

- Одесское №19, г. Одесса, ул. Академика Филатова, 21;

- Одесское №5, г. Одесса, пр-т Шевченко, 15;

- Одесское №6, г. Одесса, ул. Черняховского, 4;

- Пушкинское, г. Одесса, ул. Пушкинская, 75;

- Полтавское №1, г. Полтава, ул. Зиньковская, 6/1-А;

- Полтавское №2, г. Полтава, ул. Соборности, 32;

- Полтавское №5, г. Полтава, пр-т Первомайский, 24;

-Тернопольское, г. Тернополь, ул. Медовая, 18;

- Ужгородское №2, г. Ужгород, ул. Духновича, 2;

- Авиационное, г. Харьков, ул. Чкалова, 17;

- Маяковское, г. Харьков, ул. Сумская, 110;

- Студенческое, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17;

- Харьковское №2, г. Харьков, ул. Ак. Павлова, 165-В;

- Харьковское №23, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 56;

- Харьковское №26, г. Харьков, площадь Свободы, 5;

- Харьковское №28, г. Харьков, пр-т Науки, 12;

- Харьковское №29, г. Харьков, ул. Алчевских, 1;

- Харьковское №8, г. Харьков, ул. Пушкинская, 45;

- Харьковское №9, г. Харьков, пер. Армянский, 2;

- Херсонское №1, г. Херсон, пр-т Ушакова, 79;

- Херсонское №3, г. Херсон, ул. Торговая, 40;

- Хмельницкое №2, г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 9/1;

- Хмельницкое №4, г. Хмельницкий, ул. Шевченко, 11;

- Хмельницкое №5, г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 24;

- Черновицкое, г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 22.

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