Для Украины такая внешняя ситуация может привести к девальвации гривны и невозможности снижения процентных ставок

Уходящая неделя оказалась худшей для мировых финансовых рынков со времен мирового кризиса 2008 года. За обвалом в США, случившемся 27 февраля в США, на следующий день последовали азиатские рынки, пишет Financial Times. При этом падение на рынках Азии продолжалось семь дней подряд.

28 февраля индекс MSCI World (Morgan Stanley Capital International World Index – фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке) показал недельное падение на 9,4% – последний раз что-то похожее было в ноябре 2008 года.

На закрытии в Японии индекс Topix упал на 3,7%, австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский Kospi – на 3,3%. Эти индексы потеряли с февральских пиков уже больше 10%. Европейский Stoxx Europe 600 начал день снижением более чем на 3%, фьючерсы на S&P 500 предсказывают падение и рынка в США.

27 февраля рынки США закрылись с худшим результатом за десятилетие: S&P 500, потерявший за неделю около 9%, рухнул еще на 4,42% – это антирекорд с лета 2011 года. Такое же падение пережили Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite Index.

Динамика индекса Dow Jones Industrial Average

Bloomberg предсказывает, что глобальные компании за эту неделю потеряют 10% капитализации и что она станет для них худшей с кризиса 2008 года.

Все это стало результатом вспышки коронавируса, которая в последние дни вырвалась за пределы Китая и быстро распространяется, что сказывается на экономике, ограничивает поездки, приводит к замедлению производства в Китае и разрушает глобальные цепочки поставок.

Компании из разных отраслей: от горнодобывающей Rio Tinto до софтверного гиганта Microsoft заявили, что не достигнут целей продаж в этом году.

Экономисты, многие из которых первоначально ожидали, что вирус станет временным ударом, теперь формулируют негативные прогнозы.

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен предположила, что все происходящее может привести США к рецессии. А в инвестбанке Goldman Sachs сказали клиентам, что не ожидает, что увидят рост прибыли в этом году.

"Наши прогнозы по снижению прибыли отражают резкое снижение экономической активности в Китае, снижение конечного спроса для американских экспортеров, нарушение цепочки поставок для многих американских компаний, замедление экономической активности в США и рост неопределенности в бизнесе", – говорится в сообщении Goldman Sachs.

Инвесторы во всем мире надеются, что центральные банки предпримут усилия, чтобы поддержать экономики своих стран и тем самым – мировую экономику.

Для Украины подобная ситуация на фондовых рынках означает, что усложнятся условия для внешних финансовых заимствований. Снизится интерес инвесторов и к ОВГЗ (что уже происходит). Поэтому продолжение сотрудничества с МВФ становится еще более необходимым. В противном случае неизбежны рост дефицита бюджета, падение курса гривны, а обещанное президентом и правительством снижение стоимости кредитов станет еще менее реальным.

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