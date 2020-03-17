В США зафиксировали новый рекордный обвал фондового рынка

Падение на американском фондовом рынке ускорилось в последние часы торгов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль ранее августа.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Индекс Dow Jones Industrial Average обвалился к завершению торгов на 2997,10 пункта, или на 13%, до 20188,52, что стало вторым худшим днем в истории индекса.

В процентом сооотношении это сильнешее падение с 1987 года.

Падение Dow Jones

Индекс S&P 500 снизился на 30% от своего пика, достигнутого менее месяца назад, – на 324,89 пункта, или на 12%, до отметки 2386,13.

Nasdaq Composite упал на 970,28 пункта, или на 12%, он закончил торги на отметке 6904,59. Это самое резкое падение индекса за один день.

На вопрос журналиста, не движется ли экономика в сторону рецессии после последних событий на фондовых рынках, Трамп ответил, что это возможнo.

"Что ж, это может случиться. Но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим, проявится невероятный неудовлетворенный спрос как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост", – заявил Трамп, передает Fox News.

Кроме того, акции двух крупнейших по рыночной стоимости американских компаний – Apple и Microsoft – упали в цене на 12%. Сильно пострадали акции банков: Citigroup – падение на 19%; Bank of America и JPMorgan – на 15% каждый.

Напомним, 15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании приняла решение снизить ключевую процентную ставку до 0–0,25%. ФРС сообщила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне "до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности".

Как ранее сообщил Фокус:

Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.