Доллар предзаказ любит. Как киевские обменки и банки работают при карантине

Деньги есть всегда, но не везде

Некоторые обменные пункты сразу разочаровывают клиентов предупреждением – в связи с коронавирусом обменять валюту не получится.

Но в основном пункты работают. Сотрудники других обменок утверждают, – руководство не сообщало о намерениях закрываться, а поменять валюту можно в любой момент.

"Возможно, большую сумму обменять у вас не получится, потому что мы не занимаемся оптовыми обменами, но если говорить про небольшие суммы, до трех тысяч долларов, то пожалуйста. Какого-то особенного ажиотажа не наблюдается. Всю валюту принимаем. Ну, кроме монет", – говорит сотрудница обменного пункта.

Работник другого обменника рассказывает Фокусу, что появились желающие купить американский доллар.

"В принципе, клиентов столько же, сколько и в рядовые дни, карантин никак на работу не влияет. Только из-за того, что курс гривны "просел" с утра появились желающие купить доллар – думают, что будет расти дальше", – рассказал кассир.

Сотрудница еще одного обменного пункта уверяет – обменять большую сумму долларов можно и в режиме карантина.

"Деньги есть всегда. Если вам нужно поменять или получить большую сумму, 10-20 тысяч, просто позвоните заранее и закажите", – говорит девушка, после чего предоставляет визитку с заманчивым описанием: "Валюта в наличии – лучшее предложение!".

В тоже время попытка корреспондента купить «соточку» в отделении большого государственного банка успехом не увенчалось. Долларов на продажу нет. Пока нет ограничений на снятие денег с валютного счета. Это возможно только с предзаказом за сутки ранее. Накануне вам банк сообщает, что деньги к выдаче готовы, и тогда можете смело идти забирать.

Банки: вход по одному

В связи с распространением коронавриусной инфекции банки Украины временно ограничили доступы к отделениям. Система работает просто: внутри, кроме персонала, находится 3-4 клиента. Выходит один клиент – один заходит. Таким образом, возле каждого отделения любого банка можно увидеть очередь, выходящую на улицу.

В Привате посетители ждут, внутрь отделения запускают по одиночке

А эта легкая "толкотня" уже на входе в Ощадбанк

Специалист ПриватБанка с PR и коммуникаций в Киеве Александр Жильцов рассказал Фокусу, насколько сильно поменялась работа компании в режиме карантина и есть ли спрос определенных услуг у клиентов.

"Несмотря на введение карантина и повышенный спрос на определенные услуги, в том числе на снятие депозитов, работаем в привычном режиме", – говорит Александр.

В связи с коронавирусной инфекцией ПриватБанк рекомендует своим клиентам пользоваться мобильным приложением, дабы минимизировать риски.

"График нашей работы практически никак не изменился. Единственное, на момент карантина раз в сутки будет проводиться санитарный перерыв. В него входят влажная уборка, обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, проветривание. Помимо этого каждые три часа будет проходить дезинфекция помещения, клавиатур и банкоматов. Также ПриватБанк во время карантина не будет выходить на работу в выходные дни",– рассказывает Жильцов.

В отличие от своих коллег из Альфа-Банка, в Привате не рассматривали варианты с закрытием отделений.

"С 12 марта появилась возможность работать дистанционно, тем сотрудникам, присутствие которых не требуется на рабочем месте. Также все работники получили указания, в случае проявления симптомов вируса оставаться дома и работать оттуда, либо же взять отпуск. Помимо этого, можно сказать, что мы работаем в обычном режиме", – заключил Александр.

На 17 марта Национальный банк Украины установил справочный курс на уровне 27,03 гривен за доллар. В то время, как на наличном рынке, средний курс покупки доллара составляет 27,24, продажи - 28,68 гривен за доллар.