Экономический кризис в Украине: что ждёт ключевые отрасли и кто останется без работы

Идеальный шторм – так в двух словах можно описать положение дел в мировой экономике весной 2020 года. Негативные процессы, которые закономерно рано или поздно должны были сменить продолжающийся после кризиса 2008–2009 годов период роста, усилила охватившая мир пандемия коронавируса. В такой ситуации наиболее уязвимыми оказываются экономики развивающихся стран с небольшим запасом прочности, к которым, к сожалению, относится и Украина.

"Сейчас происходит размытие границы между влиянием глобального замедления экономического роста и введением карантина, – обобщает Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). – Размывается граница между реальной экономической картиной и панической".

Что ждёт украинскую металлургию

Из-за замедления роста глобальной экономики в первую очередь ухудшается положение дел в одной из главных экспортных отраслей Украины. "Цена на продукты металлургии тесно связана со стоимостью нефти, так как основными рынками сбыта для украинского проката и полуфабрикатов выступают нефтедобывающие страны, вошедшие в кризис. В свою очередь, цены на железную руду напрямую зависят от экспорта в Китай, который в связи с пандемией и кризисом сократится", – объясняют в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Как отмечают в BRDO, в 2019 году Украина произвела меньше всего чугуна, стали и проката за все время независимости, тогда как добыча и экспорт руды росли. И это уже было предвестником кризиса в стране. В 2020 году украинская металлургия просядет еще больше.

ОБВАЛ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО. Первые признаки кризиса в украинской металлургии появились еще в 2019 году

По мнению Александра Мартыненко, главы аналитического подразделения группы ICU, с наибольшими вызовами столкнется нефтегазодобывающий сектор Украины, поскольку падение цен на нефть и природный газ ухудшат его инвестиционную привлекательность, при том что старые месторождения нефти и газа в Украине требуют больших инвестиций для поддержки объемов добычи на текущем уровне.

IT и пищевики прорвутся

"Проблемы могут усилиться и во многих внутренних секторах: в транспорте и торговле – ввиду снижения деловой активности, в машиностроении и строительстве – из-за ожидаемого сокращения инвестиционных программ, в финансовом секторе – из-за возможного ухудшения ликвидности и качества портфелей", – продолжает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating.

По оценкам НБУ, падение цен на нефть позволит стране сэкономить $5-6 млрд в 2020

Так, в BRDO подсчитали, что из-за сокращения железнодорожных грузовых перевозок Укрзализныця в 2020 году потеряет 10 млрд грн, или 10% годового дохода, что с учетом девальвации гривни в валютном эквиваленте будет соответствовать падению на 20–25%. В связи с этим техническая отсталость отрасли вряд ли будет преодолена в ближайшей перспективе.

По мнению большинства опрошенных Фокусом экспертов, на плаву останутся разве что сектор IT, телекоммуникации и пищевая промышленность. Положительный эффект для экономики также может создать падение цен на энергоносители. По оценкам НБУ, экономия за счет удешевления энергетического импорта в 2020 году может составить около $5-6 млрд. Это позитивно отразится на платежном балансе государства.

Экономика карантина

О возможной рецессии мировой экономики финансисты предупреждали последние несколько лет, и бизнес так или иначе мог подготовиться к этому периоду. Однако в 2020 году на горизонте появился хрестоматийный "черный лебедь" – то есть, согласно теории Нассима Талеба, автора экономических бестселлеров, невообразимое и неожиданное событие, меняющее ход истории.

Таким "черным лебедем" стала пандемия коронавируса COVID-19, ради борьбы с которым многие государства, включая Украину, закрыли границы и ввели суровый карантин.

"Ситуация внештатная, и к ней не были готовы ни Украина, ни мир в целом, поэтому у бизнеса возникают чувства тревожности и беспокойства", – говорит Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). В сложившейся ситуации ассоциация ежедневно получает множество запросов от компаний о разъяснении ситуации с нерегулярными перевозками сотрудников на работу арендованным транспортом, ограничениями по экспорту, закрытием границ и т. д.

Естественно, в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 ситуация в экономике будет развиваться совсем не так, как изначально предполагали аналитики. "Удовлетворительных темпов роста экономики в 2019 году удалось достичь благодаря строительству и торговле, тогда как сельское хозяйство показало очень слабый рост, а промышленное производство сократилось. И еще в начале этого года представлялось, что в 2020 году картина будет похожей", – говорит Евгения Ахтырко, аналитик инвестиционной компании Concorde Capital.

Угроза вспышки коронавируса и введение карантина негативно повлияют и на торговлю, и на строительство. Как уточняет Ахтырко, высокие темпы строительства в прошлом году во многом обеспечивались за счет объектов, возводимых за бюджетные средства, чего в 2020-м уже не предвидится, а на жилищное строительство повлияет ухудшение настроений потребителей.

БЕЗ НАСТРОЕНИЯ. Сокращение госрасходов на инфраструктуру и страх граждан вкладываться в жилье в условиях кризиса может подкосить строительный бизнес

"Финансовым ресурсом, обеспечившим чрезвычайно высокий рост розничной торговли и сферы услуг в прошлом году, были деньги граждан Украины, работающих за границей (около $12,5 млрд), – продолжает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба (ЭДК). – В 2020 году связанные с карантином ограничения в работе розницы и сферы услуг, а также возврат украинских граждан с заработков ставят под сомнение результаты работы этих секторов". То есть прошлогодние точки роста в условиях эпидемии практически нивелируются.

В числе отраслей, которые в наибольшей мере пострадают от карантина, Дмитрий Горюнов, советник Центра экономической стратегии (ЦЭС), называет авиационный транспорт и его обслуживание, торговлю на рынках, отели и рестораны, кинотеатры и другие культурные и спортивные заведения, туристический сектор и пр. По оценкам ЦЭС, на эти отрасли приходится 2,4% ВВП. В названных секторах работает около 18 тыс. юрлиц, 353 тыс. физлиц-предпринимателей и трудоустроено 765 тыс. людей.

Вглядываясь в бездну

Учитывая, что на замедление мировой экономики наложился эффект от пандемии, финансисты сегодня с большой осторожностью прогнозируют дальнейшее развитие событий. "Если карантин завершится четвертого апреля, его влияние будет минимальным, – говорит Виталий Шапран, член Совета НБУ. – Но для Украины гораздо более важно, чем закончится карантин в странах, где активно покупают украинский экспорт и принимают заробитчан, так как наша экономика очень открыта и зависима от внешних рынков".

То есть, если завтра найдут лекарство от коронавируса, кризис быстро свернется. Чтобы продержаться несколько месяцев, у Украины достаточно устойчивости и ресурсов, особенно если учесть перспективы возобновления сотрудничества с МВФ.

Однако, как отмечает Александр Мартыненко из группы ICU, сейчас невозможно оценить, когда миру удастся справиться с коронавирусом. Кроме того, непонятен масштаб экономических потерь от пандемии, которая нарушает множество цепочек производства и сбыта по всему миру, сильно ударяя по настроениям бизнеса, инвесторов и потребителей.

Пока можно говорить лишь о том, что результаты первых трех месяцев 2020 года для украинской экономики будут отрицательными. Ведь, как объясняет Шапран, убытки получают компании из более массовых отраслей, а в выгоде остаются направления с меньшим количеством занятых, и эта разница потенциалов ударит по ВВП первого квартала.

По сравнению с 2008-2009 годами, когда украинская экономика обвалилась почти на 15%, ее устойчивость стала заметно выше, говорят эксперты

Прогнозы на год эксперты делают более осторожно. "Фактор пандемии сильно ухудшает ситуацию, и внешние рынки обещают "схлопнуться" не меньше, чем в 2008-м, а может, даже сильнее, – говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина". – Масштаб будет зависеть от протяженности карантинных мероприятий в мире, и, если все утихнет до середины лета, это будет хороший вариант". То есть в таком случае летом экономика нащупает прочное дно.

Напомним, в 2009 году из-за тогдашнего глобального кризиса, по данным Всемирного Банка, мировой ВВП сократился на 2,2%. Украина пострадала намного сильнее: падение ее ВВП, по данным Госстата, тогда составило 14,8%. Впрочем, по сравнению с 2008–2009 годами устойчивость украинской экономики заметно выше, и поэтому подобная аналогия вряд ли уместна.

Егор Киян из МЦПИ также надеется, что ситуация в Украине не будет хуже, чем в кризис 2014–2015 годов, когда экономика просела на 6,6% и 9,7% соответственно. "Теоретически снижение учетной ставки НБУ и немного ослабевшая гривня могут дать преимущества для экономики. А украинские производители могли бы попробовать занять ниши на мировом рынке, куда раньше не давала попасть конкуренция с китайцами", – говорит о возможностях Украины Егор Киян.

"В лучшем случае, если ограничительные меры продлятся от месяца до двух, годовой рост ВВП Украины составит 1,5–2,0%, но это очень оптимистический сценарий, – заключает Виктор Шулик из IBI-Rating. – Наиболее вероятен нулевой рост. При длительных ограничительных мерах внутри страны и резком ухудшении ситуации в мировой экономике вероятен кризис неплатежей, бюджетный и валютный кризисы, и тогда глубина проседания ВВП будет зависеть от внешних факторов и принимаемых правительством мер по спасению экономики". Наихудший сценарий реализуется в случае появления второй волны пандемии коронавируса и усиления карантинных мероприятий во втором полугодии 2020 года.

Украинцев ждёт безработица

Гражданам Украины, которая остается одной из беднейших стран Европы, переживать очередной кризис будет непросто. Ситуация, как и в случае с экономикой, зависит от продолжительности карантина. "За оставшиеся две недели карантина 10–20% населения могут испытать неприятный, но не катастрофический социальный шок. А в целом по итогам года шока может и не быть", – считает Виталий Шапран.

НА ПОДНОЖНОМ КОРМЕ. Тяжелее всего в этой ситуации придется тем, у кого нет финансовой "подушки безопасности"

Однако ограничения, связанные с карантином, вполне могут продлиться до начала лета и далее, и тогда стресс для граждан будет более сильным. Главной проблемой может стать безработица. "На всех без исключения предприятиях, начиная от баров, ресторанов, кинотеатров, развлекательных заведений, туроператоров и заканчивая грузоперевозками, энергетикой и металлургией, может возникнуть проблема с оплатой труда, – предупреждают в BRDO. – Предприятия окажутся перед выбором: отправлять персонал в неоплачиваемый отпуск или же увольнять людей, которые в разгар эпидемии из-за отсутствия средств пойдут стоять в физических очередях центров занятости". Тяжелее всего придется тем, у кого нет финансовой "подушки безопасности", позволяющей продержаться без работы два-три месяца.

Егор Киян считает, что в сложившейся ситуации должны помочь самоорганизация бизнеса и общества и корпоративная социальная ответственность: умение договариваться между собой, понимание и помощь друг другу в различных вопросах (например, по сумме оплаты аренды во время простоя бизнеса, отсрочках платежей и т. п.). Собеседник Фокуса также советует не забывать о креативности, гибкости, умении адаптироваться в новых условиях и рассматривать ситуацию как возможность для переосмысления бизнес-моделей или жизненных целей.