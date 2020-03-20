Рецессия охватила уже треть мировой экономики, – IIF

Прогноз роста мирового ВВП по итогам 2020 года уменьшен до 0,4%

В странах еврозоны, в США и Японии началась рецессия, заявили экономисты Института международных финансов (IIF), расположенного в Вашингтоне. Этот институт создали 38 банков ведущих промышленно развитых стран в 1983 году в ответ на международный долговой кризис начала 1980-х.

В обзоре IIF также говорится о снижении прогноза по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%.

Две недели назад IIF уже понижал свой прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,6% до 1,6%, преимущественно из-за шока, связанного со вспышкой коронавируса нового типа в Китае и последовавших мер по борьбе с его распространением. "С тех пор произошла полноценная внезапная остановка на глобальных рынках капитала, спровоцированная нарастающим шоком от COVID-19, падением цен на нефть и растущим стрессом на кредитных рынках", – пояснил главный экономист IIF Робин Брукс.

В IIF считают, что рецессия в еврозоне, США и Японии сохранится и по итогам первого полугодия 2020 года. Восстановление должно начаться во втором полугодии. Основной аргумент в пользу восстановления – вирус должен практически исчезнуть к лету, так что фактор страха, сдерживающий сейчас глобальный спрос, также исчезнет.

Однако в обзоре отмечается, что прогнозы приходится обновлять "почти каждый день", так как уровень неопределенности остается очень высоким.

По данным МВФ, на США в 2019 году пришлось 15,1% мирового ВВП, на Японию – 4%, на еврозону – около 11%. Таким образом, можно говорить о начале рецессии в странах, на которые приходится почти треть мировой экономики.

Динамика роста ВВП, %, квартал к кварталу

Уровни роста реального глобального ВВП, %, год к году

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