С начала кризиса инвесторы вывели рекордные $83 млрд с развивающихся рынков, – МВФ

Инвесторы за период с начала кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, вывели с развивающихся рынков $83 млрд. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", – сказала она, сообщил "Интерфакс-Украина".

По ее словам, для развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов и большой долговой нагрузкой кризис станет особо серьезным испытанием, тогда как развитые экономики в целом встречают его достаточно подготовленными.

Около 80 стран уже обратились за помощью к фонду. "Мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить скоординированный ответ", – отметила Георгиева.

Она также заявила о готовности выделить до $1 трлн кредитов и о возможности использовать другие инструменты.

МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского. По его словам, 22 марта, у него состоялся разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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