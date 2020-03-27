Послы G7 поддержали готовность МВФ увеличить помощь Украине

Послы стран G7 ("большой семерки") приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении финансовой помощи Украине. Об этом говорится в официальном Twitter-канале.

"Послы G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи Украине и уверяют в своей поддержке усилий власти для принятия необходимого законодательства", – сказано в сообщении.

Также послы поддержали действия президента Владимира Зеленского и Кабинета министров по урегулированию кризиса, вызванного коронавирусом, и продолжению "важных реформ, которые трансформируют экономику Украины и позволят привлекать международные инвестиции".

В МВФ довольны переговорами с Украиной по новой программе финансирования. С таким заявлением выступила директор МВФ Кристалина Георгиева.

"На этой неделе мы с украиснкими властями достигли большого прогресса в переговорах по новой программе расширенного финансирования (EFF)", – сказала она.

По ее словам, прийти к окончательному варианту соглашения поможет принятие законопроектов по рынку земли и о невозвращении банков их прежним владельцам.

При этом, в МВФ говорят, что если все пойдет по намеченному плану, Украина сможет получить больше средств, чем планировалось ранее. По данным газеты FT, Украина может получить $8 млрд вместо $5,5 млрд.

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