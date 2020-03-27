Послы G7 поддержали готовность МВФ увеличить помощь Украине
Послы стран G7 ("большой семерки") приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении финансовой помощи Украине. Об этом говорится в официальном Twitter-канале.
"Послы G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи Украине и уверяют в своей поддержке усилий власти для принятия необходимого законодательства", – сказано в сообщении.
Также послы поддержали действия президента Владимира Зеленского и Кабинета министров по урегулированию кризиса, вызванного коронавирусом, и продолжению "важных реформ, которые трансформируют экономику Украины и позволят привлекать международные инвестиции".
В МВФ довольны переговорами с Украиной по новой программе финансирования. С таким заявлением выступила директор МВФ Кристалина Георгиева.
"На этой неделе мы с украиснкими властями достигли большого прогресса в переговорах по новой программе расширенного финансирования (EFF)", – сказала она.
По ее словам, прийти к окончательному варианту соглашения поможет принятие законопроектов по рынку земли и о невозвращении банков их прежним владельцам.
При этом, в МВФ говорят, что если все пойдет по намеченному плану, Украина сможет получить больше средств, чем планировалось ранее. По данным газеты FT, Украина может получить $8 млрд вместо $5,5 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 марта Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.
- 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что помощь от Международного валютного фонда ожидается в ближайшее время.