Кабмин ухудшил прогноз на 2020 год: ВВП упадет на 3,9%, безработица вырастет до 9,4%
Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год: ожидается падение ВПП и зарплат, а также рост безработицы.
Об этом сообщили в Минэкономики.
Так, согласно предыдущему прогнозу, в Украине в этом году ожидали рост ВВП на 3,7%. Теперь же ожидается его падение на 3,9%.
Уровень безработицы ориентировочно составит 9,4% в сравнении с прогнозированными 8,1%.
Реальная зарплата (количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную зарплату) тоже упадет, но незначительно - на 0,3%.
Среднегодовой курс гривны прогнозируют на уровне 29,5 грн за доллар (в октябре ожидали 27 грн/дол).
Рост цен на потребительском рынке временно ускорится до 8,7% (в предыдущем прогнозе – до 5,5%), но в следующем году вернется к 5%.
В Минэкономики успокаивают: во втором полугодии ожидается рост отечественной экономики за счет агро-промышленного комплекса и устойчивой банковской системы.
Также помочь должно снижение цен на импортированные энерготовары и продолжение сотрудничества с сеждународными партнерами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сегодня законопроект будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады.
- Нацбанк рекомендовал банкам ввести "кредитные каникулы" для клиентов. При этом регулятор подчеркивают, что во время льготоного периода продолжаться начисляться проценты по кредитам, но оплатить их можно будет уже после завершения карантина.