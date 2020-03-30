При пересмотре бюджета, у армии не заберут ни гривны, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Согласительного совета, что в законопроекте об изменениях в госбюджет не будет урезания финансирования армии.

Об этом сообщает Укринформ.

"В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое, ни одна гривня не будет изъята из бюджета армии и военных", – сказал он.

По его словам, это касается вопросов модернизации вооружения военных, жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.

"Войска будут обеспечены всей необходимой защитой", – говорит премьер-министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сейчас соответствующие меры обсуждаются с фракциями Верховной Рады.