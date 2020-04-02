"Газпром" оплатил транзит полностью, а прокачал в первом квартале вполовину меньше, – ГТС
В первом квартале 2020 года Украина транспортировала в Европу из РФ 11,1 млрд куб.м. газа. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
В марте Украина обеспечила транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдову (по сравнению с февралем показатель вырос на 18%, но уменьшился на 36% относительно объемов марта 2019 года).
Вместе с тем, "Газпром" полностью проплатил транзит газа по новому соглашению (из расчета 65 млрд куб.м. в год).
Также в ОГТС говорят, что в первом квартале этого года начала действовать услуга shourt-haul – европейские страны теперь могут прокачивать между собой газ через Украину.
В марте Украина уже прокачала первые кубометры газа по заказу немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия – Словакия.
Как ранее сообщал Фокус:
- По словам главы Оператора газотранспортной системы Сергея Макогона, Украина модернизирует ГТС для транспортировки сравнительно небольших объемов газа.
- В "Нафтогазе" говорят, что новый договор с РФ по транзиту газа – не заслуга правительства премьера Алексея Гончарука.