Германия разрешит въезд 80 тысяч сезонных работников, несмотря на карантин

Министерства внутренних дел и сельского хозяйства Германии разработали правила и выступили с предложением правительству разрешить немецким агропредприятиям нанимать иностранных сезонных рабочих. Об этом сообщила DW.

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Аграрии смогут пригласить 40 тысяч работников в апреле и еще столько же в мае. Группы должны будут прибывать в специально отобранные аэропорты, там будет проведен медицинский контроль. Затем иностранные рабочие должны пройти 14-дневный карантин: они будут жить в условиях, которые чиновники описывают как "виртуальный карантин одновременно с возможностью работать".

Из сезонных работников сформируют небольшие команды. Им подготовят отдельное жилье с отдельными кухнями и туалетными помещениями. Если в группе выявят заболевших, их изолируют, и врачи будут наблюдать за состоянием других членов команды.

Ожидается, что 80 тысяч сезонных работников приедут из Восточной Европы, в основном из Румынии и Польши. Кроме того, 20 тысяч человек остались в Германии, и им продлили разрешение на работу.

План правительства также предусматривает привлечение 10 тыс. рабочих из Германии, включая безработных, студентов, лиц, ищущих убежище, и тех, кто сейчас работает в сокращенном режиме.

Обычно Германии необходимо около 300 тысяч сезонных рабочих в год.

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