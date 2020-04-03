Приватбанк подал на Кипре новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд

Государственный Приватбанк подал на Кипре новый иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд. Об этом сказал член набсовета Приватбанка Роман Сульжик в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он объяснил, что этот иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из банка, которые были проведены с 2013 по 2016 годы, и в этот раз они делали это не одни. Теперь вместе с Коломойским и Боголюбовым отвечать будут один из бывших членов правления банка, а также две компании на Кипре.

Как сообщается на сайте Приватбанка, речь идет о Тимуре Новикове и кипрских компаниях PrimeCap (Cyprus) и Duxton Holdings.

В банке считают, что схемы имеют все признаки мошенничества и отмывания средств. В частности, $2,34 млрд были направлены Duxton Holdings путем перечисления траншами по $30 млн в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является частью требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму в$10 млрд.

Вручение иска на Кипре состоялось 3 апреля после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов. "Вручение иска иностранным ответчикам состоится должным образом", – говорится в сообщении банка.

Напомним, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с МВФ.

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