Visa выделила $210 млн на помощь малому бизнесу и благотворительным организациям по всему миру

Фонд Visa Foundation сообщил о выделении $210 млн на поддержку малого бизнеса и благотворительных организаций в условиях пандемии COVID-19.

Эта сумма будет распределена по двум программам. Первая программа — на $10 млн — предназначена для помощи благотворительным организациям, напрямую задействованным в борьбе с пандемией. Это организации, работающие в сфере здравоохранения или оказывающие продовольственную помощь населению. Программа будет действовать во всех регионах, где работает Visa.

"Поскольку COVID-19 продолжает разворачиваться, сообщества нуждаются в нашей немедленной поддержке, – сказал Эл Келли, генеральный директор и председатель Visa. – Как глобальная компания, работающая с очень локальным бизнесом, мы осознаем эту необходимость".

Вторая программа рассчитана на пять лет, в течение которых фонд выделит $200 млн на поддержку малого и микробизнеса во всем мире. При этом акцент будет сделан на содействии экономическому развитию женщин-предпринимателей. Фонд предоставит гранты на сумму $60 млн неправительственным организациям, предназначенным для поддержки владельцев малого и микробизнеса, многие из которых являются женщинами, в каждом регионе, где действует Visa. Он также выделит $140 млн инвестиционным партнерам, которые будут приносить положительный социальный и финансовый доход малому и микробизнесу.

Напомним, власти США решили выделить на перезапуск своей экономики $3 трлн. Из них $367 млрд отдадут на займы малому бизнесу, а на еще $500 млрд организуют государственную кредитную программу для компаний, которые пострадали от кризиса. На нужды врачей, борющихся с пандемей выделят $100 млрд.

Как ранее сообщал Фокус: