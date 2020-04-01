Индекс Dow Jones с начала года упал на 23,2%. Это худший первый квартал за всю историю

Другие биржевые индексы США также показывают рекордное падение

Промышленный индекс Dow Jones показал худшие результаты в истории за первый квартал года – с января по март зафиксировано падение на 23,2%

Об этом пишет РБК, ссылаясь на Market Watch.

Если же учесть данные по всем кварталам, падение индекса оказалось сильнейшим с 1987 года (19 октября того года Dow Jones обрушился на 22,6%).

Индекс Dow Jones охватывает акции 30 крупнейших компаний США, он был создан в 1884 году, а публиковаться начал в 1896. Сейчас он составляется на основе котировок акций 30 крупнейших компаний США.

Другие биржевые индексы США также показывают рекордное падение.

Так, для S&P 500 этот квартал стал худшим со времен кризиса 2008 года: он упал на 20% с начала года и на 24% с пиковых значений, установленных в феврале.

Индекс NASDAQ, который обычно используется для отслеживания котировок на высокотехнологичном рынке, также показал худшее падение с четвертого квартала 2008 года.

Ранее власти США решили выделить на перезапуск своей экономики $3 трлн.

Из них $367 млрд отдадут на займ малому бизнесу, а на еще $500 млрд организуют государственную кредитную программу для компаний, которые пострадали от кризиса.

На нужды врачей, борющихся с пандемей выделят $100 млрд.

Как ранее сообщал Фокус:

В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса. На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется.