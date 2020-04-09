Мировые авиакомпании не смогут вернуть клиентам деньги за билеты на отмененные рейсы, – IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила, что 25 млн рабочих мест по всему миру могут оказаться под угрозой из-за спада в области путешествий из-за пандемии коронавируса. Финансовое состояние авиакомпаний настолько нестабильное, что они не могут позволить себе возвращать деньги пассажирам. В ассоциации считают, что клиенты должны принимать ваучеры на будущие перевозки.

"Ключевым элементом для нас является возможность избежать нехватки наличных денег, поэтому возврат отмененного билета для нас почти невозможен с финансовой точки зрения", – сказал Александр де Жуниак, генеральный директор IATA.

Ассоциация особо отметила потерю рабочих мест и последствия для мировой экономики, если правительства допустят крах авиакомпаний. Во всем мире средства к существованию около 65,5 млн человек зависят от авиационной отрасли, включая такие сектора, как путешествия и туризм. Среди них 2,7 млн рабочих мест авиакомпаний.

Основываясь на сценарии жестких ограничений на поездки, который есть сейчас, в IATA подсчитали, что в 2020 году доходы авиакомпаний снизятся на 252 млрд долларов (-44%) по сравнению с 2019 годом.

Около 61 млрд долларов может исчезнуть из резервов компаний только во втором квартале. Спрос в свободном падении. Во всем мире он снизился на 70% по сравнению с прошлым годом и на 90% - в Европе.

Ассоциация призывает правительства незамедлительно оказать финансовую помощь, чтобы помочь авиакомпаниям оставаться жизнеспособными.

"Мы никогда не закрывали отрасль в таком масштабе. Следовательно, у нас нет опыта в ее запуске. Это будет сложно. Нам потребуются непредвиденные расходы для лицензий и сертификатов, срок действия которых истек. Нам придется адаптировать операции и процессы, чтобы избежать повторного заражения регионов через авиапассажиров. И мы должны найти предсказуемый и эффективный подход к управлению ограничениями на поездки, которые необходимо снять, прежде чем мы сможем вернуться к работе. Это лишь некоторые из основных задач, которые стоят перед нами. И чтобы быть успешными, отрасль и правительства должны быть едины и работать вместе", – сказал де Жуниак.

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