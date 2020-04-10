ОПЕК+ возвращается. Саудовская Аравия и Россия договорились о снижении добычи нефти на два года

Страны ОПЕК+ (ключевые участники - Саудовская Аравия и Россия) в ходе девятичасовой видеоконференции договорились о снижении объемов добычи нефти до апреля 2020 года. Об этом говорится в заявлении группы.

Представители ОПЕК+ договорились о том, что в мае и июне добыча нефти сократится на 10 млн барр. в день, с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки.

"Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его продление будет рассмотрено в декабре 2021 года", - говорится в заявлении.

В соответствии с предварительным вариантом соглашения различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия — на 2,5 млн барр. каждая, Ирак — на 1,06 млн барр., ОАЭ — на 0,72 млн барр.

Условия сделки устроили все страны, кроме Мексики, которая выступила против сокращения собственной добычи на 400 тыс. барр. в сутки. Министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсия согласен был только на сокращение в 100 тыс. барр. и другим участникам переговоров не удалось его переубедить, сообщат Bloomberg.

Как сообщает агентство, переговоры о снижении добычи нефти продолжаться в ходе намеченной на сегодня встречи министров энергетики стран Большой двадцатки.

Отметим, что в ходе заседания состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом.

Глава Белого дома на пресс-конференции рассказал, что последнее время Россия и Саудовская Аравия "боролись друг с другом" и не уменьшали добычу нефти. Это привело к переизбытку нефти на рынке и переполнению хранилищ. "Ее столько не нужно. Вы же видите, что в условиях коронавируса на машинах перестали ездить", — заявил Трамп.

В Кремле подтвердили факт разговора. Пресс-служба Путина сообщила о том, что в ходе беседы обсуждались положение на нефтяных рынках, заседание ОПЕК+ и предстоящая видеоконференция министров энергетики "группы двадцати".

Напомним, 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца. В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп. Правда, глава Белого дома заявил, что сами США сокращать добычу нефти не обязаны.

Как ранее сообщал Фокус:

Министры энергетики стран G20 в пятницу, 10 апреля, проведут внеочередную встречу для того, чтобы "обеспечить стабильность на энергетическом рынке".