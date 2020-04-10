АМКУ попросил "Нашу рябу" не увеличивать экспорт курятины за границу

Антимонопольный комитет предоставил группе "МХП" ("Мироновский хлебопродукт") обязятельные к рассмотрению рекомендации с целью недопустить дефицит курятины в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Комитет напоминает, что "МХП" – "самый большой и самый мощный" производитель курятины в Украине (торговая марка "Наша ряба"). "У группы есть структурные признаки монопольного (доминирующего) положения", – признают в АМКУ.

И тем не менее, в связи с карантином и изменением пищевых привычек украинцев, АМКУ настоятельно просит "МХП" "не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и (или) реализации куриного мяса на внутреннем рынке Украины".

Также в АМКУ объяснили свои предложения: карантин может стимулировать производителей, ориентированных на экспорт, увеличить объемы реализации на внешние рынки, чтобы получить дополнительную прибыль.

"Следствием таких действий может быть дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке и повышение цен для конечных потребителей", – отмечают в комитете.

"Учитывая то, что курятина – это один из важных продуктов питания, который составляет основу "потребительской корзины", АМКУ и предоставил рекомендации группе "МХП", – добавили в АМКУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Еще 16 марта президент Владимир Зеленский предлагал Кабмину подумать над ограничениями экспорта продуктов из Украины.