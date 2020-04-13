Назад в 90-е: в НБУ раскритиковали идею эмисии гривны для наполнения бюджета

Печатать деньги, чтобы наполнить бюджет – это путь в никуда, считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. Идею денежной эмиссии в Нацбанке назвали намерением "выпустить джина инфляции и девальвации", ведь из-за нее гривна стремительно обесценится, а цены – вырастут.

"Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с самыми низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить. Эмиссия – это просто, но безответственно", – говорит Дмитрий Сологуб, который отмечает, что у регулятора есть предложения, как помочь бизнесу и рядовым гражданам. Для этого государству нужно покрыть увеличение расходов за счет дешевых заимствований.

"У нашей страны – положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета", – говорят в НБУ.

Также Сологуб напомнил, что НБУ уже снизил учетную ставку до 10%. "При необходимости мы готовы поддержать банки ликвидностью. То есть средствами", – говорит он.

"Но банки, со своей стороны, должны направлять эти средства на кредитирование бизнеса и украинцев. Это также будет стимулировать экономику", – добавил замглавы НБУ.

Ранее глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявлял, что Украине нужно "включать печатный станок", но эмиссию при этом нужно провести грамотно.

По его мнению, что если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть". Что касается масштабов эмиссии, то она должна быть в пределах процентного падения ВВП.

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