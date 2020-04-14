Минфин отменил третий подряд аукцион по размещению ОВГЗ
Аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированные на 14 апреля, отменены. Такое решение принято "по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами", – говорится в сообщении Минфина.
И если раньше в министерстве допускали размещение "по графику", то теперь обещают возобновить аукционы, "как только ситуация на рынке стабилизируется", передает "Интерфакс-Украина".
Ранее Министерство финансов отказалось от размещения ОВГЗ 10 и 31 марта, а также 7 апреля.
При этом Минфин подчеркивает, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности для прохождения сложного периода и сможет вовремя и полностью погашать долги.
Последний аукцион по продаже валютных ОВГЗ Минфин провел 24 марта, а гривневых бумаг – еще раньше, 3 марта.
За это время ставка гривневых ОВГЗ на вторичном рынке выросла до 17–18% по годовым бумагам, выше 18% – по бумагам до двух лет, до 14–18% – по семилетним облигациям. При их размещении Минфин держал доходность около 10%. Но, как считает само министерство, "ширина спреда на вторичном рынке не дает достоверной информации о ценовых уровнях".
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада приняла законопроект о секвестре госбюджета на 2020 год. Он предполагает увеличение дефицита госбюджета в три раза.
- За 2019 год нерезиденты инвестировали в гривневые облигации правительства $4,3 млрд.
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.