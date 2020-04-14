В 2020 году экономика Украины просядет на 7,7%, – МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.

Об этом говорится в апрельском Обзоре мировой экономики.

В 2021 году, согласно прогнозу МВФ, экономика Украины вернется к умеренному росту на 3,6%.

Уровень инфляции в 2020 году МВФ прогнозирует в размере 4,5% с последующим ростом до 7,2% в 2021 году. Безработица в 2020 году должна вырасти до 10,1%. В 2021 году уровень безработицы прогнозируется ниже – 9,3%.

У соседей Украины также ожидается падение ВВП, но более умеренное: в Польше на 4,6%, в Румынии – на 5,0%, в России – на 5,5%, в Молдове – на 3,0%, в Беларуси – на 6,0%, в Венгрии – на 3,1%, в Словакии – на 6,2%.

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