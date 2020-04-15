Добыча нефти в мире может сократиться на 20 млн баррелей в сутки, – Саудовская Аравия

Естественное снижение добычи нефти через несколько месяцев может оказаться больше, чем параметры, установленные новым соглашением ОПЕК+, и превысит 20 млн баррелей в сутки. Об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдул Азиз бен Салман в интервью Financial Times.

Заключенная странами ОПЕК и Россией сделка предполагает с мая сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, а с учетом вклада стран вне соглашения сокращение может достигнуть 20 млн баррелей. В мае Саудовская Аравия сократит свою добычу с 12 млн баррелей в сутки до 8,5 млн.

По словам бен Салмана, участие его страны в ценовой войне, длившейся с конца марта, было "нежелательным отходом" от политики сокращения добычи нефти, которой страны ОПЕК+ придерживались три предыдущих года. Наращивание производства нефти Саудовской Аравией и снижение цен на нее помогли создать финансовый буфер для экономики королевства.

"Мы могли бы сохранять такую ситуация еще очень долго, но в конечном итоге это было бы крайне разрушительно", – сказал министр.

Напомним, что новое соглашение ОПЕК+ было достигнуто 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление будет обсуждаться в декабре-2021. Согласно договоренностям 23 стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус: