МВФ увеличит в три раза объемы льготного кредитования в связи с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил утроить объемы льготного кредитования стран в связи с пандемией коронавируса, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Чтобы помочь нашим странам-членам с низким доходом мы планируем утроить наше льготное кредитование. В связи с этим мы ставим задачу в срочном порядке привлечь новые кредитные ресурсы на сумму $18 млрд для Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Нам также потребуются ресурсы на покрытие субсидий в размере не менее $1,8 млрд", – заявила Георгиева.

Она также отметила, что фонд удвоил годовые лимиты доступа к экстренному финансированию. "К нам уже обратилось более 100 стран, и до конца этого месяца наш Совет утвердит половину из поступивших запросов. Десять стран уже получили экстренную помощь", – сказала глава МВФ.

Исполнительный совет МВФ также утвердил помощь в облегчении задолженности 25 странам – членам фонда. Беднейшим и наиболее уязвимым государствам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ в течение ближайших шести месяцев будут выделены гранты из CCRT на общую сумму до $500 млн. Другими словами, на эту сумму будут прощены долги.

Ранее МВФ спрогнозировал самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии. В докладе фонда сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%.

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