МВФ увеличит в три раза объемы льготного кредитования в связи с коронавирусом
2020-04-16 11:31:47
Для этого фонду потребуется самому привлечь новые кредитные ресурсы на сумму $18 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) решил утроить объемы льготного кредитования стран в связи с пандемией коронавируса, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Чтобы помочь нашим странам-членам с низким доходом мы планируем утроить наше льготное кредитование. В связи с этим мы ставим задачу в срочном порядке привлечь новые кредитные ресурсы на сумму $18 млрд для Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Нам также потребуются ресурсы на покрытие субсидий в размере не менее $1,8 млрд", – заявила Георгиева.
Она также отметила, что фонд удвоил годовые лимиты доступа к экстренному финансированию. "К нам уже обратилось более 100 стран, и до конца этого месяца наш Совет утвердит половину из поступивших запросов. Десять стран уже получили экстренную помощь", – сказала глава МВФ.
Исполнительный совет МВФ также утвердил помощь в облегчении задолженности 25 странам – членам фонда. Беднейшим и наиболее уязвимым государствам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ в течение ближайших шести месяцев будут выделены гранты из CCRT на общую сумму до $500 млн. Другими словами, на эту сумму будут прощены долги.
Ранее МВФ спрогнозировал самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии. В докладе фонда сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Беднейшим и наиболее уязвимым государствам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ в течение ближайших шести месяцев будут выделены гранты на общую сумму до $500 млн.
- На экстренном саммите страны G20 договорились о принятии совместных мер для борьбы с дальнейшим распространением вируса и с его последствиями. На эти цели страны согласовали выделение $5 трлн.
- Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса приведет к самому крупному обвалу мировой экономики со времен Великой депрессии 1929–1933 годов.