Сделка ОПЕК+ не спасет Россию от резкого падения доходов бюджета, — Bloomberg

Заключение новой сделки о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала поступлений от экспорта нефти, пишет Bloomberg. По данным агентства, в мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, когда она была введена.

Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц, исходя из средней цены нефти Urals в течение предыдущего месяца. Согласно подсчетам агентства РБК, с 1 мая размер экспортной пошлины упадет на 87% и составит $6,8 за тонну Urals или примерно $0,93 за баррель. В апреле пошлина – $52 за тонну или $7,12 за баррель.

При этом ставка пошлины на экспортируемую высоковязкую нефть снизится с $5,2 до $1 за тонну ($0,137 за баррель).

В мае потери госбюджета РФ от снижения экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газовый конденсат могут составить порядка $4 млрд. Их частично компенсируют доплаты нефтяников, которые они совершают при низких ценах на нефть. Это порядка $1 млрд.

Указывая на низкие цены на рынках нефти, Bloomberg предупреждает, что российскому бюджету предстоит жить в условиях сверхнизких доходов от нефти "и после мая".

В 2019 году нефтяные налоги принесли бюджету РФ около 35% доходов.

15 апреля исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что апрель 2020 года может стать худшим месяцем в истории мировой нефтяной индустрии и запомниться как "Черный апрель".

Напомним, что новое соглашение ОПЕК+ было достигнуто 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление будет обсуждаться в декабре-2021. Согласно договоренностям 23 стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

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