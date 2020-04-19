Это вам не Таити. Как изменится туристический бизнес в Украине, если выживет

Нынешнюю ситуацию можно сравнить с эпидемией атипичной пневмонии (SARS) в азиатских странах в 2002-2003 годах. Как и сейчас, эпидемия пневмонии, вызываемой штаммом коронавируса, началась в Китае и распространилась на соседние страны – Вьетнам, Гонконг, Сингапур. SARS сильно повлияла на экономику азиатских стран. Вклад в ВВП туристических отраслей Сингапура и Гонконга сократился более чем на 40%, Китая – на 25%, Вьетнама – на 15%. Были сокращены около 3 млн рабочих мест. Кризис в Китае продлился полгода, в Гонконге и Сингапуре – четыре месяца, во Вьетнаме – три месяца. В Малайзии в 2003 году доходы от туризма снизилась на 17%. До сегодняшней истории с пандемией COVID-19 Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) называл эпидемию SARS наиболее серьезным потрясением для мирового туризма за последние десятилетия. Что же теперь ждет туристический бизнес?

Туристический бизнес в мире: миллиардные убытки и миллионные сокращения

Еще в конце февраля президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара говорила о том, что туристический бизнес потерпит огромные убытки из-за пандемии коронавируса. В интервью газете El Mundo она рассказала, что совет сделал предварительные расчеты в сотрудничестве с Oxford Economics. Расчеты основываются на опыте прошлых кризисов мирового туризма, которые были вызваны эпидемиями SARS и свиного гриппа.

«Кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд, или более €20 млрд. Наибольшее влияние, очевидно, будет в Азии и, прежде всего, в Китае. Там туризм составляет 11% ВВП, и в последние годы он рос темпами 7%», – отметила Гевара.

По прогнозам экспертов, примерная сумма ущерба может удвоиться и даже утроиться в случае, если распространение коронавируса не остановят.

«Продажи туров остановились еще в конце февраля. Тогда и уволили большинство людей. Остались лишь пара менеджеров и бухгалтер. Денег у компании нет. На днях продали последний стол и два офисных кресла на OLX, чтобы закрыть долги по зарплате»

На сегодняшний день 330 млн человек задействованы в сфере туризма по всему миру, или 1 из 10 рабочих мест, что делает отрасль важнейшим фактором экономического роста многих стран. По оценкам WTTC, около 75 млн рабочих мест в туристическом бизнесе могут исчезнуть из-за пандемии коронавируса, если лидеры государств не предпримут антикризисных мер для этого сектора.

Туристический бизнес в Украине: компании распродают мебель

Переходя от мировых показателей к местным – туристический бизнес в Украине переживает самые мрачные времена.

Один из столичных круизных туроператоров на данный момент балансирует на грани разорения. Сотрудник компании анонимно рассказал Фокусу, что впервые за двадцать лет работы на рынке оператору пришлось продать мебель в офисе, чтоб было чем рассчитаться с работниками.

«Продажи туров остановились еще в конце февраля. Тогда и уволили большинство людей. Остались лишь пара менеджеров и бухгалтер. Денег у компании нет. На днях продали последний стол и два офисных кресла на OLX, чтобы закрыть долги по зарплате. Объявить себя банкротами не можем. У нас есть проплаченные круизные туры на начало 2021 года и на осень 2022-го. Да, наши туристы весьма дальновидны», – говорит сотрудник киевского туроператора.

Президент украинской Ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал Фокусу о том, что туроператоры сейчас переживают очень болезненный процесс.

«Ими уже были оплачены достаточно существенные суммы за туры, которые они на данный момент выполнить не могут из-за карантина и закрытых авиасообщений. Говорить конкретно, сколько проплачено туристами, сложно, но примерно от $100 млн. И конечно, эти деньги не у самих операторов, а ушли дальше – авиакомпаниям, отелям и принимающим сторонам», – говорит Рудич.

Получается, если произойдет банкротство операторов, то отразится это в первую очередь на самих туристах – и в отпуск не поедут, и денег своих не увидят. Далее начнутся массовые сокращения сотрудников.

Важно не путать туристические фирмы и агентов с туристическими операторами. Туроператор формирует тур начиная от сотрудничества с авиакомпаниями и принимающей стороной, отелем и заканчивая экскурсиями. А турагент уже реализует продажу этих туров, выступая посредником между оператором и туристами. Проще говоря, большинство туристов покупают путевки у посредников.

Массовое закрытие турфирм не сулит экономический кризис отрасли, а вот если начнут разоряться именно операторы – это уже совсем другая проблема. Ведь некому будет составлять и оформлять туры, и предоставлять возможность путешествовать – исчезнет сам продукт.

«Скорее всего, многие агентства закроются, но у нас они закрывались ежегодно. Это некая миграция турагентств – регулярно минус 30% и плюс 30% новых. С этой точки зрения ничего страшного, в этом году будет не 30%, а больше, но такое же количество потом и откроется снова», – считает Антон Рудич.

Обанкротятся ли туроператоры из-за простоя и отсутствия денежного оборота – это вопрос о том, как они сейчас оптимизируют свои операционные расходы, и какая у них финансовая «подушка безопасности» или возможность где-то получить какое-то финансирование.

А возможно ли получить финансовую помощь у государства? С этими вопросами Фокус обратился к главе Государственного агентства развития туризма Украины Марьяне Олескив.

Сколько денег вернут

«Информации о закрытии туристических операторов официально мы не получали. Что касается турагентов – этот вид деятельности сейчас не подлежит лицензированию и, к сожалению, действующей редакцией Закона Украины «О туризме» плохо урегулирован», – говорит Фокусу Марьяна Олескив.

Глава Госагентства развития туризма уверяет, что все туроператоры, с которыми они сейчас общаются, пытаются сохранить свой кадровый потенциал. Большая часть персонала находится в отпусках за свой счет, часть работает из дома.

Эксперты предполагают, что из-за экономических проблем вырастет спрос на туры подешевле – люди начнут делать выбор в пользу непродолжительных и доступных поездок

«Мы со своей стороны доносим до всех ответственных правительственных структур и народных депутатов важность поддержки отрасли, прежде всего в сохранении рабочих мест. Такой помощью стала бы отмена единого социального взноса на несколько месяцев для предприятий отрасли, имеющих наемных работников, и возможность целевых льготных кредитов на выплату заработной платы», – продолжает Олескив.

По мнению нашей собеседницы, говорить о банкротстве туроператоров пока не имеет смысла, потому что в этих обстоятельствах (а они попадают под форс-мажорные) туроператоры откладывают выполнение своих обязательств и освобождаются от ответственности за их невыполнение на этот период. То есть не освобождаются от самих обязательств, а только от ответственности за их невыполнение в определенный период.

«Очень многое будет зависеть от качественной коммуникации в треугольнике «туроператор – турагент – турист». Гостуризм призывает всех к взаимопониманию и взаимопомощи. Ведь в случае банкротства туроператора не выиграет никто. Ни туроператор, потому что сегодня имя и репутация играют не меньшую роль, чем собственно условия тура. Ни туристы – к сожалению, они также не смогут вернуть свои средства в полном объеме. Поскольку размер финансового обеспечения выездного туроператора согласно Закону Украины «О туризме» сегодня составляет эквивалент €20 000», – продолжает Марьяна Олескив.

Начнем изучать родную страну

По мнению экспертов, карантин в Украине снимут раньше, чем «откроют небо» и уставшие от самоизоляции люди тут же начнут разминать ноги и бегом менять локацию – куда угодно, лишь бы не дома.

«Мы сегодня готовимся в первую очередь к увеличению путешествий внутри страны. Люди насидятся в карантине и будут готовы поехать на уик-энд где-то рядом с домом. В качестве примера можно привести Китай – там путешествия внутри страны уже начинают восстанавливаться», – говорит глава Госагентства развития туризма.

По словам Марьяны Олескив, китайцы продолжают воздерживаться от мест массового скопления людей, но вместе с членами семьи уже выезжают в места неподалеку от места проживания для отдыха на свежем воздухе и что бы насладиться весенними пейзажами. Отели на летних курортах загружены сегодня около 30%, в Шанхае – 28%, Пекине – 21%. «В общем, сейчас объемы отрасли в Китае возобновились ориентировочно до 1/3 от «довирусного» времени».

Да, возможно, из-за закрытых границ украинцы начнут путешествовать по родной стране и наслаждаться пейзажами. Но велика вероятность того, что об отпуске очень многим придется забыть на ближайшее будущее. Ведь не только туристическая отрасль сегодня переживает сложные времена – очень многие лишились работы или ушли в неоплачиваемый отпуск.

«Ожидаем улучшения ситуации на летний период, но ученые прогнозируют новую волну заболеваемости осенью 2020 года. К сожалению, до появления вакцины стабильных прогнозов никто не решается давать», – не обнадеживает Марьяна Олескив.

Уже на чемоданах

Согласно опросу, проведенному в середине марта компанией LuggageHero — лидирующему сервису по хранению багажа в 40 крупнейших городах Европы и Северной Америки, более половины европейских туристов не оставили надежны на путешествия в период с мая по сентябрь этого года.

В отчете датской компании прослеживается надежда туристов на запланированный отпуск.

56% опрошенных европейцев сказали, что они все еще намерены отправиться в путешествия с мая по сентябрь, если на их направлениях не объявят карантин, который может помешать. И всего 8% уже отменили поездки, запланированные на этот период. Многие сообщили, что даже не рассматривают возможность изменить маршруты путешествий и все еще планируют посетить те места, которые они изначально хотели увидеть, и некоторые (32%) постараются избегать общественного транспорта или больших городов, чтобы оставаться в безопасности. И лишь 17% ответили, что планируют оставаться ближе к дому и внутри своих стран, чтобы лучше оценить возможные риски. Что касается денежного момента, то 27% опрошенных сообщили о сокращении своего бюджета на поездки в этом году более чем на 40%.

Туризм изменится

Эксперты предполагают, что из-за экономических проблем вырастет спрос на туры подешевле – люди начнут делать выбор в пользу непродолжительных и доступных поездок. Плюс ко всему, из-за страха перед большими скоплениями людей вырастет спрос на экологические маршруты – например, поход в лес с палатками. Кстати, это может стать возрождением туризма «дикарями» на пляжах Черного моря или берегах крупных рек.

Также есть мнение, что после окончания пандемии снизится популярность шведских столов в отелях. Параллельно с этим групповые туры уступят место персональным поездкам – начиная от путешествий, максимум, вдвоем и заканчивая отказом от пакетных туров в пользу самостоятельного просчета маршрута отдыха.