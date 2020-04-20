Соглашение ОПЕК+ не спасло от падения цен на нефть – уже $11,57 за баррель WTI

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $15 за баррель – до $11,57 ( -36.67%). Об этом сообщает Market Watch.

Цена на нефть обвалилась до такого уровня впервые с 1999 года.

Как пишет Bloomberg, даже недавно подписанное соглашение ОПЕК+ не выровняло ситуацию на рынке: за время без соглашения страны добыли нефти гораздо больше чем нужно.

К тому же, в условиях карантина, спрос на нефть падает, поэтому цены на "черное золото" и остаются низкими.

Пьер Андуран, французский бизнесмен и управляющий хедж-фонда, специализирующегося на рынке нефти, говорит, что падение цен в условиях заполненных нефтью хранилищ, ничем не ограничено. "Возможны и отрицательные цены", – добавил он.

Новое соглашение ОПЕК+ было достигнуто 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Согласно договоренностям 23-х стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Победителем из переговоров вышла Мексика: она должна будет в мае-июне снизить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как предполагалось ранее

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.