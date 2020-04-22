АМКУ думает, отдавать ли "Нафтогазу" контроль над шестью ТЭЦ

АМКУ думает, передавать ли под контроль "Нафтогазу" несколько государственных ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет о Северодонецкой, Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепровской и Криворожской ТЭЦ.

АМКУ отмечает, что все указанные ТЭЦ являются объектами естественной монополии, тарифы на производство тепловой и электрической энергии на них устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

При этом Комитет обращает внимание, что сырьем для производства тепловой и электрической энергии на этих ТЭС является природный газ, но действие возложенных на "Нафтогаз" специальных обязанностей по поставке газа для теплокоммунэнерго истекает 1 мая.

"Подытоживая изложенное, имеющаяся в материалах заявлений информация дает основания полагать, что указанные концентрации, которые по форме представляет собой вертикальную интеграцию субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сырья и готовой продукции, могут, при определенных условиях, привести к существенному ограничению конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии", – сказано в сообщении.

Сейчас все названные предприятия находятся в управлении Фонда госимущества, который видит несколько возможностей решения ситуации: приватизация предприятия или их передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля стало известно, что в связи с прекращением действия ВСО и трансформацией группы НАК, Андрей Фаворов уходит с должности директора по интегрованному газовому бизнесу "Нафтогаза".