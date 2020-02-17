Коболев советовался с инвесторами по выходу "Нафтогаза" на IPO

И получил от них положительные отзывы. Искать консультантов для вывода компании на IPO начнут уже в апреле-мае

На прошлой неделе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев советовался с инвестбанками и потенциальными инвесторами по возможному выходу НАК на IPO.

Об этом он сегодня сообщил у себя в Facebook.

По словам Коболева, по результатам встреч он получил положительные отзывы.

Также он добавил, что успешность IPO будет зависеть от способности НАК продемонстрировать клиентоориентированность.

"Это, в частности, создание удобств для конечного потребителя (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэфективность)", – пишет Коболев.

Под конец глава "Нафтогаза" отметил, что его команду "рынок воспринимает положительно", ведь НАК "выполняет обязательства и придерживается задекларированных целей".

В комментариях к своему посту Коболев добавил, что искать консультантов для вывода компании на IPO начнут уже в апреле-мае.

Ранее глава НАК рассказывал, что акции "Нафтогаза" потенциально могут разместить на биржах в Лондоне и США, но сколько компания может стоить он не уточнил.

Для выхода на биржу и продажи части своих акций компания должна провести аудит и полностью открыть свою отчетность. Таким образом, компания становится публичным акционерным обществом с прозрачной доходностью.

Выход на фондовый рынок также может послужить основой для привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего развития компании.

Как ранее сообщал Фокус:

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании.