"Это очень интересная работа". Коблев не против остаться во главе Нафтогаза

Коболев говорит, что у него много "замечательных планов" на случай, если контакт не продлят

Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заинтересован в продлении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24 .

"Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит, в частности, много удовольствия, но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями", – заявил председатель НАК.

По его словам, корпоративная реформа госкомпаний предыдущим правительством была фактически остановлена, а в случае с Нафтогазом были введены даже новые ограничения. В частности, сейчас компании запрещено покупать консалтинговые услуги, а мелкие решения должны согласовываться на уровне Кабмина. Коболев отметил, что все это блокирует работу и снижает ее эффективность. Однако он надеется, что нынешний Кабмин решит этот вопрос.

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На вопрос журналистов, Коболев планирует делать в случае, если контракт не продлят, он ответил: "У меня много замечательных планов".

Также Коболев прокомментировал выплаченный согласно решению Стокгольмского арбитража долг от Газпрома.

"Мы ожидаем дискуссию с правительством относительно стратегии Нафтогаза, после этого будет принято решение, каким образом эти деньги можно оптимально потратить. Пока они находятся на наших счетах", – сообщил он.

Напомним, контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании.

Как ранее сообщал Фокус:

Около $29 млн (1%) из полученных от "Газпрома" $2,9 млрд долга пойдут на выплаты премий топ-менеджерам "Нафтогаз Украины", как и предусмотрено их контрактами. Таково решение наблюдательного совета и правления компании.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком задачу решить вопрос с высокими премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за полученную компенсацию от российского монополиста "Газпром".