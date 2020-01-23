Коболев озвучил самый простой способ снижения его зарплаты

"Нужно просто вернуть "Газпрому" $5 млрд, и вопросов не будет", – говорит глава НАК

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отказался назвать свою зарплату, но сказал, как ее можно уменьшить.

Об этом Коболев рассказал журналистам Радио Свобода.

По словам главы НАК, чтобы уменьшить его зарплату, нужно вернуть $5 млрд "Газпрому".

"Нужно сказать им, что у нас там много зарабатывают на этом, что мы возвращаем вам деньги. И вопросов не будет. Это самый простой путь, серьезно", – говорит он.

Также у Коболева интересовались, продолжит ли он руководить НАК, на что он ответил, мол этот вопрос решает набсовет. Но сам нынешний глава НАК "подумал бы" над тем, чтобы остаться в "Нафтогазе".

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре в СМИ и соцсетях начали активно обсуждать информацию о том, что Министру экономики Тимофею Милованову было предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре могла составить 271 тыс. грн.

Сам Милованов сказал, что получает в месяц около 31 тыс. грн, а по поводу премии решил умолчать.

Глава Минюста Денис Малюська заявил, что из-за низкой зарплаты в министерстве его мама рекомендовала своему сыну бросить работу. Жена тоже часто спрашивала у своего супруга: "И где же деньги?"

Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, премьер Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться.