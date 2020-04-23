Кризис не для всех: с начала карантина в Украине выросло количество фармкомпаний

После начала карантина в Украине замедлились по сравнению с прошлым годом темпы создания новых компаний. При этом в некоторых сферах наблюдается противоположная тенденция - особенно среди производителей и продавцов фармацевтической продукции. Об этом свидетельствуют данные YouControl.

Аналитики сервиса собрали и исследовали данные об открытии и закрытии компаний в период с 12 марта по 15 апреля и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы создания компаний за исследуемый период снизились на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2019 году информация в едином госреестре физических и юридических лиц свидетельствовала о появлении 5452 новых компаний, то сейчас можно насчитать лишь 2471 фирму.

При этом в некоторые дни происходило до 50 закрытий бизнеса. Чаще всего закрывались компании в сфере аренды недвижимости, ресторанного бизнеса, строительства, торговли товарами. Также пострадали во время карантина и больничные учреждения. За этот период открылись четыре медицинских учреждения (на 34% больше чем в 2019 году), но закрылись 12 (в 2019 году - одно).

В то же время в некоторых сферах наблюдается противоположная тенденция. Лидерами по количеству созданных юрлиц стали компании, основной вид деятельности которых:

• производство фармацевтических препаратов (увеличилась на 600%);

• производство парфюмерно-косметических средств (на 100%);

• добыча минерального сырья для химической промышленности и производство минеральных удобрений (на 100%).

Генеральный директор аналитической компании Pro-Consulting Александр Соколов отметил, что именно за счет реализации медицинских изделий растет рынок, так как розничную продажу препаратов контролируют три крупных оператора, а производство лекарств это сложный бизнес с высоким барьером входа.

"Сейчас все компании, которые могли появиться за период карантина, являются мелкими ситуативными продавцами, преимущественно медицинских изделий", - считает он.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

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