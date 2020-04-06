Карантин в помощь. Среди украинцев растёт интерес к работе на себя

Благо профессий, где можно заработать без найма или официального открытия собственного дела, с каждым годом становится всё больше. А карантин из-за коронавируса только подстегнул желание и возможность работать самостоятельно и он-лайн.

«Надоело работать на дураков», — называет причину своего перехода со штатной работы на вольные хлеба Ольга Прокопенко, психолог по образованию, специализирующаяся на бизнес-тренингах, консалтинге и коучинге. Главный канал продвижения её услуг — сарафанное радио, довольные заказчики и клиенты рекомендуют специалиста друг другу. Заработки напрямую зависят от активности Прокопенко и по сравнению с зарплатой на штатной работе бывают то больше, то меньше.

Попытки возвратиться от самозанятости к штатной работе успехом не увенчались. «Лет пять назад пригласили в проект, где надо было работать в офисе с девяти до шести, — вспоминает женщина. — Коллектив, интриги, смешные и примитивные подковёрные игрища заставили вспомнить о том, что с дураками мне не по пути». После этого она ещё больше оценила свободу и теперь вряд ли согласится на наёмную работу.

Зато у специалиста по связям с общественностью, которая поделилась своей историей с Фокусом, опыт противоположный. Для неё попытка ухода на вольные хлеба закончилась возвращением на штатную работу. Причём причиной возврата в офис опять же стал человеческий фактор. «Я работала в крупных компаниях. Когда ушла на фриланс, поработала с мелкими брендами и увидела много неадекватности. Тогда вернулась к работодателю, с которым было комфортнее всего», — рассказывает она.

Вольные птицы

Последние несколько лет на рынке занятости происходит невидимая революция. Интернет позволяет представителям многих профессий находить клиентов с помощью онлайн-платформ. А установившийся карантин во время эпидемии коронавируса только усилил эту тенденцию. Украинцы становятся самозанятыми, или, как сейчас принято говорить, фрилансерами. Статистика сервиса поиска специалистов Kabanchik.ua, где на протяжении 2019 года заказали 539 тыс. услуг, позволяет составить представление о самых востребованных сферах самозанятости. В частности, трендом последних лет стал рост спроса на синие воротнички — выполнение несложных ремонтных работ, починку бытовой техники, доставку, уборку.

Впрочем, перечень услуг, которые готовы оказать самозанятые украинцы, гораздо шире. К примеру, на том же Kabanchik.ua можно найти предложения от проектирования и сборки корпусной мебели и грузоперевозок до ухода за ногтями и консультаций психолога. «На Kabanchik.ua появляются и предложения нестандартных услуг, — говорит Ольга Сорока, представитель сервиса. — Например, зарегистрировавшиеся на платформе исполнители предлагают расписать стены комнаты граффити или в сезон пикников занять с утра пораньше садовую беседку».

Заказы порой тоже бывают необычные. Например, в декабре прошлого года в число самых курьёзных заданий на Kabanchik.ua вошли передержка чижа, стояние в очереди на вход на концерт Ляписа Трубецкого и доставка пирожков для бабушки.

Водить и кодить

Месяц назад назад украинские СМИ обошла новость о том, что экс-нардеп Михаил Гаврилюк стал таксистом и работает в Bolt. Бывший народный избранник в выборе новой профессии не одинок. Извоз привлекает как подавшихся на заработки в столицу провинциалов, так и представителей среднего класса, временно потерявших «нормальную» работу. Порог входа в профессию таксиста крайне низок — достаточно водительских прав категории В. Чуть ли не каждое пятое авто в Киеве — это такси. Uber, Uklon или Bolt в любой момент готовы зарегистрировать новых водителей. Более того, и тут карантин в помощь: такси и доставка, немногие из оставшихся не закрытыми сфер малого бизнеса.

Работа для каждого. В такси и многочисленные службы доставки может устроиться любой. Правда, на большие деньги рассчитывать не стоит (фото: Getty Images)

Работать в такси можно как на своём, так и на арендованном авто. Правда, в последнем случае работа превращается в «галеру», ведь компании, сдающие авто в аренду, заинтересованы в том, чтобы автопарк не простаивал, так что за каждой машиной закрепляют бригаду из двух-трёх водителей, которые меняются между собой, отрабатывая смены по 12–24 часа. Ограничения программ, не позволяющих брать заказы после того, как проведённое за рулём время превысило 12 часов, можно легко обойти, переключаясь с Uber на Uklon.

Выдержать такой интенсивный ритм непросто, большая часть водителей при первой же возможности возвращаются к основной деятельности. Но есть и те, кто любит своё дело и годами крутит баранку, занимая клиентов долгими разговорами о жизни. Да и заработки на арендованной машине скромные. По отзывам водителей, выручка за 12-часовую смену составляет до 2 тыс. грн. Из этой суммы нужно вычесть комиссию сервиса вызова такси и его партнёра. К примеру, Uber работает лишь с физлицами-предпринимателями, и если водитель не хочет регистрироваться в налоговой, он прибегает к услугам посредника. Тот получает на свой счёт вознаграждение от Uber и перечисляет его водителю в виде пополнения средств личной карточки за вычетом 5% налога на доходы и комиссии около 10%. Далее отнимаем арендную плату за авто и стоимость топлива. В итоге чистыми на руки остаются 500–600 грн за смену. В месяц выходит около 12 тыс. грн. Зато на своём авто можно заработать более 20 тыс. грн, при этом работая лишь в периоды максимального спроса на услуги такси.

Вторая по популярности сфера деятельности среди самозанятых — IT и интернет-маркетинг. Анализ базы вакансий, размещённых на портале hh.ua в течение 2019 года, показывает, что в 40% объявлений о вакансиях для фрилансеров на этом портале речь шла о разработчиках или тестировщиках ПО, а 59% предложений разместили IT-компании. Кроме того, спросом пользуются самозанятые интернет-маркетологи, копирайтеры, SMM-менеджеры и HR-специалисты.

Получают работающие на себя IT-специалисты и маркетологи приблизительно столько же, как и в случае работы «на дядю». Тестировщику или SMM-специалисту без опыта работы вряд ли светит более чем 10 тыс. грн в месяц. А вот программист, способный выполнять задачи сеньора, может зарабатывать $4 тыс. в месяц.

Золотые руки

Главная проблема самозанятости в том, что доходы при этой форме трудоустройства непостоянны. В один месяц можно заработать в несколько раз больше наёмного специалиста сопоставимой квалификации, в другой — не заработать ничего. «В объявлениях клиенты указывают заманчивые суммы, но это, как правило, средний заработок за месяц при работе на результат, которого можно и не достичь», — объясняет Татьяна Пашкина, маркетолог robota.ua. К примеру, по данным robota.ua, «вилка» для удалённых операторов на телефоне составляет от 8 до 20 тыс. грн в месяц, для удалённого менеджера по продажам — 10–30 тыс. грн.

На более-менее стабильный заработок в случае удалённой работы могут рассчитывать в первую очередь синие воротнички

На более-менее стабильный заработок в случае удалённой работы могут рассчитывать в первую очередь синие воротнички. Из-за оттока трудовых ресурсов в ЕС в Украине — дефицит квалифицированных рабочих, поэтому на золотые руки спрос есть всегда. К примеру, по данным Kabanchik.ua, в тёплый сезон за месяц специалисты по фасадным работам зарабатывают до 67 тыс. грн. Доходы плиточников составляют около 36 тыс. грн. А электрикам, сантехникам и установщикам кондиционеров удаётся заработать около 26 тыс. грн в месяц.

Однако даже в случае рабочих профессий сфера самозанятости моментально откликается на рыночную ситуацию. К примеру, в июне прошлого года Украину накрыла жара. Соответственно, резко возрос спрос на установку кондиционеров. Лишь на Kabanchik.ua за день создавали до 470 подобных заказов. Из-за ажиотажа стоимость услуг установщиков заметно подскочила.

Ещё одна проблема самозанятых, сближающая их с предпринимателями, — наработка базы клиентов. К примеру, на Kabanchik.ua заказчики предпочитают специалистов с высоким рейтингом, который новым исполнителям заработать непросто. Новички попадают в некий замкнутый круг: заказов нет, потому что нет рейтинга, а рейтинга нет, потому что нет заказов. Приходится демпинговать или браться за очень срочные и сложные задания. Высокая интенсивность работы также идёт на пользу — сервис в первую очередь предлагает клиентам специалистов, которые за последние 90 дней выполнили максимальный объём заказов.

Можно сказать, что на период карантина эта форма заработка приостановилась. Но здесь огромная доля отложенного спроса: бытовые приборы ломаются, ремонты ждут, кондиционеры сами себя не установят. И как только карантин будет снят, можно ожидать ажиотажного спроса по этим направлениям.

Заграница нам поможет

Фрилансеры, с которыми поговорил корреспондент Фокуса, единодушны: если профессия позволяет, клиентов лучше искать за рубежом. К примеру, Александра, киевская художница, изготавливающая аксессуары ручной работы, утверждает, что после Революции достоинства и начала войны на Донбассе в Украине упал спрос на её продукцию. Кроме того, практически отпали россияне, которые ранее были одними из ключевых покупателей: из-за проблем с доставкой и оплатой дистанционно торговать с РФ практически невозможно.

Нужнее всего. Проще всего заработать синим воротничкам. Например, установщики кондиционеров всегда нарасхват (фото: Getty Images)

Ещё один художник, который выступает с шоу песочной анимации, также сетует на то, что народ теперь менее охотно раскошеливается на праздники. «Большинство художников песочной анимации уехали — кто в страны Балтии, кто в Германию, а кто ещё дальше», — говорит наш собеседник.

Многие дизайнеры и вовсе стараются избегать украинских клиентов из-за их завышенных запросов, нежелания адекватно оплачивать работу и эстетических предпочтений, которые словно законсервированы в советской эпохе. Напротив, работа с западными заказчиками позволяет хорошо зарабатывать и держать руку на пульсе модных тенденций. По данным платёжной системы Payoneer, которая опросила самозанятых специалистов из 150 стран, средняя почасовая ставка на международном рынке фриланса составляет $21. То есть при восьмичасовой работе в течение 20 дней в месяц можно заработать около $3 тыс.

Опасное дело

Подавляющее большинство самозанятых людей в Украине никак не оформляют свою деятельность. Однако работать в тени небезопасно. Штраф за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации составляет от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией изготовленной продукции, средств производства, сырья и денег. «С точки зрения закона любой самозанятый мастер занимается коммерцией, и ему необходима регистрация как субъекта предпринимательской деятельности. В реестре судебных решений достаточно примеров наложения санкций за отсутствие регистрации», — говорит Ольга Сорока.

Андрей Шлецер из юридической компании PRAVO GARANT рекомендует выйти из тени хотя бы тем, у кого есть рабочее место — киоск, личный офис или кабинет. Ведь по указанному в объявлении адресу вместо клиентов могут нагрянуть контролирующие органы со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на сложности, в ближайшие годы количество самозанятых украинцев будет расти. Однако сегодня, обдумывая решение об уходе со штатной работы на вольные хлеба, принимайте во внимание приближающийся мировой экономический кризис. А это не лучший момент для старта своего дела.