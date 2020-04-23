Покупатель Victoria’s Secret хочет отказаться от сделки и сохранить $525 млн

Фото: Показ Victoria's Secret Fashion Show в 2018 году в Нью-Йорке. Getty Images

Компания Sycamore Partners намерена отказаться от сделки по приобретению бренда женского белья Victoria's Secret у L Brands. Об этом говорится в иске, поданном в суд, сообщил CNBC.

Соглашение о продаже было заключено в феврале. Это произошло за несколько недель до того, как пандемия коронавируса начала подрывать экономику США и приводить к закрытию розничных магазинов,

В иске Sycamore говорится, что решение L Brands закрыть свои магазины и пропустить арендную плату в апреле нарушило условия сделки. Поэтому истец просит суд расторгнуть сделку.

L Brands заявила, что она намерена бороться с иском, и что усилия Sycamore по прекращению действия соглашения "недействительны".

Условия сделки содержат оговорку о "существенном неблагоприятном воздействии", которая обычно включается в договоры, чтобы предоставить покупателю возможность пересмотреть условия, если чрезвычайные события повлияют на бизнес.

По условиям сделки частная инвестиционная компания Sycamore Partners приобретет 55% Victoria's Secret. Сделка должна обойтись примерно в $525 млн.

Попытка Sycamore отказаться от сделки происходит, когда L Brands пытается решить более широкие проблемы, стоящие перед розничной торговлей, а также трудности, характерные только для ее бизнеса. Она изо всех сил пыталась обновить бренд Victoria's Secret, поскольку он потерял связь с покупателями. Основатель компании, 82-летний Лесли Векснер планировал уйти с поста председателя и генерального директора после закрытия сделки.

16 марта L Brands привлекла $950 млн из своей возобновляемой кредитной линии, чтобы поддержать ликвидность во время пандемии. Компания также приостановила выплату ежеквартальных денежных дивидендов и уволила большинство работников магазинов. По состоянию на 27 марта было заявлено, что у нее есть около $2 млрд наличными.

Продажи Victoria's Secret в Северной Америке упали на 8% в 2019 году до $6,81 млрд.

На имидж L Brands негативно повлияла дружба Векснера с покойным финансистом Джеффри Эшптейном. Векснер нанял его в качестве советника, но в 2007 году оборвал связи и обвинил финансиста в незаконном присвоении денег.

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