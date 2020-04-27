Цены на автогаз снизились до 8,84 грн/л: предложение намного превышает падающий спрос
За минувшие выходные средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 13 коп/л, до 8,84 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщило издание enkorr.
Так цены в сетях группы "Приват" опустились в на 25–36 коп/л, до 8,35–8,22 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 40 коп. "Автотранс" понизила цену на 24 коп., до 8,49 грн/л. Сети AMIC и Shell снизили на 20–25 коп.
Причиной падения цен эксперты называют то, что из-за карантина объем розничной реализации газа упал на 30% и более.
"Сжиженный газ достаточно сложно хранить, а на рынке его профицит, поэтому газ нужно продать, чтобы было где разместить поставки по новым контрактам. Плюс влияет демпинг со стороны нелегальных АЗС. Все это ускорило снижение цен", – считает Артем Куюн, заместитель директора "Консалтинговой группы А-95".
Как ранее сообщал Фокус:
- Крупнейшие украинские сети АЗС дали согласие на инициативу Антимонопольного комитета снизить цены на топливо.
- В Днепропетровской области коммерческая структура закупала на аукционах газ по льготной цене, якобы, для нужд населения, но продавала его через АЗС. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.