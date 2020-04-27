Цены на автогаз снизились до 8,84 грн/л: предложение намного превышает падающий спрос

За минувшие выходные средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 13 коп/л, до 8,84 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщило издание enkorr.

Так цены в сетях группы "Приват" опустились в на 25–36 коп/л, до 8,35–8,22 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 40 коп. "Автотранс" понизила цену на 24 коп., до 8,49 грн/л. Сети AMIC и Shell снизили на 20–25 коп.

Причиной падения цен эксперты называют то, что из-за карантина объем розничной реализации газа упал на 30% и более.

"Сжиженный газ достаточно сложно хранить, а на рынке его профицит, поэтому газ нужно продать, чтобы было где разместить поставки по новым контрактам. Плюс влияет демпинг со стороны нелегальных АЗС. Все это ускорило снижение цен", – считает Артем Куюн, заместитель директора "Консалтинговой группы А-95".

Как ранее сообщал Фокус: