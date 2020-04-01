Крупнейшие сети АЗС готовы снизить цены на бензин, – АМКУ

С декабря 2019 года сети АЗС уже снизили цены на бензин на 13%

Крупнейшие украинские сети АЗС дали согласие на инициативу Антимонопольного комитета снизить цены на топливо.

Об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.

Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют снижение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.

"Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты комитета – условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть", – говорится в сообщении.

АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий, отобразятся на ценниках заправок.

"Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", – говорится в сообщении.

В АМКУ также добавили, что с декабря 2019 года сети АЗС уже снизили цены на бензин на 13%.

Как ранее сообщал Фокус: