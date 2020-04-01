Крупнейшие сети АЗС готовы снизить цены на бензин, – АМКУ
2020-04-01 13:11:00
С декабря 2019 года сети АЗС уже снизили цены на бензин на 13%
Крупнейшие украинские сети АЗС дали согласие на инициативу Антимонопольного комитета снизить цены на топливо.
Об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.
Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют снижение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.
"Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты комитета – условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть", – говорится в сообщении.
АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий, отобразятся на ценниках заправок.
"Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", – говорится в сообщении.
В АМКУ также добавили, что с декабря 2019 года сети АЗС уже снизили цены на бензин на 13%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших столичных супермаркетов.
- Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал повышение розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
- Киевское областное теротделение Антимонопольного комитета открыло дело по факту подорожания медицинских масок.