Полиция рассказала о схеме продажи на АЗС бытового газа. Оборот – десятки миллионов гривен

Покупать газ для населения, а продавать его на АЗС. Такую схему разоблачила полиция в Днепропетровской области

Днепропетровские дельцы продавали на АЗС сжиженный бытовой газ и получали с этого десятки миллионом гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В основании схемы стояла созданная злоумышленниками коммерческая структура, которая закупала на аукционах газ для населения.

Для самой закупки группа подделывала списки обращений граждан, которые проживают в негазофицированных районах Днепротепетровской, Запорожской и Николаевской областей – местные жители якобы обратились к дельцам.

Газ закупался по цене для населения, а продавался на АЗС – по рыночной.

Следы своей деятельности злоумышленники заметали путем перевода части денег на счета своей же коммерческой структуры - это были якобы те деньги, которыми жители рассчитывались за газ.

Сами же жители вообще не получали газ для бытовых нужд.

По предварительным данным, злоумышленники получили от своей деятельности десятки миллионов гривен.

Шестерым участникам группы уже сообщили о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества организованной группой в особо крупных размерах).

Прокуратура уже обратилась в суд по поводу ареста имущества злоумышленников.

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