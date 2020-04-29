16 топ-менеджеров Нафтогаза в 2019 году получили 343 млн грн зарплаты и премий

В 2019 году топ-менеджеры "Нафтогаза" получили 343 млн грн зарплаты и премий. Об этом сообщает Finbalance.

За 2018 год руководство группы "Нафтогаз" получило 717 млн грн, и тогда в НАК было 9 директоров и 6 членов правления (сейчас – 11 директоров и 5 членов правления).

Также НАК выплатил набсовету 35 млн грн (в 2018-м – 53 млн грн). Из этой суммы 29 млн грн – зарплата членов набсовета, а 6 млн грн – возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей члена набсовета.

Вчера, 28 апреля, в "Нафтогазе" отчитались и по доходам. Так, за прошлы год консолидирванная чистая прибыль группы составила 63,3 млрд грн (чистая операционная деятельность принесла 110 млрд грн).

В 2019-м НАК перечислил в госбюджет 100,6 млрд грн налогов и 8,5 млрд грн дивидендов (за 2018 год группа выплатила 12,3 млрд грн дивидендов).

Таким образом, группа "Нафтогаз" остается самым большим налогоплательщиков в госбюджет Украины, отмечают в НАК.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля стало известно, что в связи с прекращением действия ВСО и трансформацией группы НАК, Андрей Фаворов уходит с должности директора по интегрованному газовому бизнесу "Нафтогаза".