Скрытая эмиссия: госбанк выдал "Укравтодору" 5,7 млрд гривен на дороги

Государственный Укрэксимбанк выделит "Укравтодору" первый транш облигационного финансирования на обновление дорог в объеме 5,78 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

Подписание соглашения состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского. "Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное – что государство работает и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну", – отметил Зеленский.

"Укравтодор" привлекает кредитные средства под государственные гарантии. Процентная ставка по займу составит 10,5% годовых.

Средства для этого займа Укрэксимбанку даст Нацбанк в виде кредита рефинансирования (сейчас учетная ставка составляет 8%). В начале апреля наблюдательный совет банка позволил ему привлечь рефинансирование НБУ на 20 млрд грн.

Таким образом, НБУ выдает кредит рефинансирования Укрэксимбанку, а банк покупает на эти деньги гарантированные государством облигации "Укравтодора". Эту информацию подтвердила в Facebook советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам, член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова.

"Мы берем рефинанс и покупаем облигации, гарантированные государством", — написала Виктория Страхова под своим постом о подписанном соглашении между банком и Укравтодором.

В комментариях под публикацией Страховой некоторые экономисты отметили, что это означает целевую эмиссию, поскольку фактически работы Укравтодора финансирует НБУ.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии, спросила, если государство решило построить дороги, то почему оно финансирует это не напрямую, а через госбанк, если все равно средства берутся за счет докапитализации, а не в виде денег с рынка?

Виктория Страхова объяснила это тем, что в проекте задействованы банк, "Укравтодор", НБУ и Минфин.

Александр Тулько, основатель Digital Avicenna LLC, резюмировал: "Если это делается через схему выпуска Минфином бондов через госбанк, которые НБУ выкупит за счет целевой эмиссии гривны, то это в целом неплохо для экономики, если деньги пойдут на строительство дорог. В целом направление правильное, но метод/путь реализации не очень правильный". Возможной альтернативой он считает привлечение средств населения за счет продажи государственных облигаций.

"Ошибаетесь, большого интереса со сторона населения к ОВГЗ нет. Поэтому делается так", – ответила Страхова.

Напомним, Фокус разбирался, как государство собирается спасать экономику Украины за счет печатного станка и инвестиций в инфраструктуру.

Как ранее сообщал Фокус: