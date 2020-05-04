UberEats спустя чуть более года работы уходит из Украины

Сервис доставки еды UberEats уходит из Украины. Последний день работы – 3 июня 2020 года. Об этом сообщает AIN.ua.

"Нам очень жаль, что UberEats больше не будет доступен в Украине... Сейчас для нас главное – свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей", – говорят в компании.

При этом, сервис заказа поездок продолжит работать и далее, добавили в Uber.

UberEats закрывается не только в Украине, а еще и в Чехии, Египте, Гондурасе, Румынии, Саудовской Аравии и Уругвае. В ОАЭ операции будут переданы дочернему сервису Careem.

Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где UberEats растет быстрее.

В тестовом режиме в Киеве доставка еды из ресторанов от компании Uber заработала 5 февраля 2019 года. Таким образом, UberEats проработает в Украине всего год и четыре месяца.

Как ранее сообщал Фокус:

Пандемия COVID-19 вызовет замедление экономической активности в Украине, сокращение ВВП в 2020 году на 3,5%, а восстановительный рост в 2021 году может составить 3,0%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.