ВВП Украины упадет минимум на 3,5% в 2020 году, – Всемирный банк

Базовый сценарий предполагает затухание эпидемии во второй половине 2020 года

Пандемия COVID-19 вызовет замедление экономической активности в Украине, сокращение ВВП в 2020 году на 3,5%, а восстановительный рост в 2021 году может составить 3,0%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.

Сокращение на 3,5% прогнозируется в соответствии со сценарием, который предполагает затухание эпидемии во второй половине года, однако неопределенность этого прогноза высокая.

В целом перспективы для Украины в 2020 году остаются крайне неопределенными. Они зависят от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении важных реформ и способности мобилизовать финансирование для погашения долгов.

Согласно прогнозу, инфляция в Украине в 2020 году составит 8,9%, реальные доходы упадут на 4,0%, дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП, а уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

Ожидается, что пандемия COVID-19 ударит по экономике Украины по нескольким каналам:

располагаемые доходы и потребление будут страдать от внезапных ограничений, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг, также остановкой транспорта;

снижение экономической активности в Польше и других странах ЕС отрицательно скажется на поступлениях валюты от граждан;

падение мировых цен повлияет на доходы от экспорта.

Затягивание пандемии приведет ко второму витку кризиса, закрытию бизнесов, уменьшению ликвидности и ухудшению качества активов в банках.

В то же время Кабмин в обновленном макропрогнозе ожидают падения ВВП на 4,8% в 2020 году. Прогнозируемая среднегодовая инфляция составит 6,8%, инфляция на конец года (декабрь к декабрю) - 11,6%. Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).

Напомним, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев уверен, что дефолта в Украине не будет: "У нас достаточно ресурсов, чтобы до конца прожить этот год, даже учитывая те долги, которые нам необходимо погасить".

Как ранее сообщал Фокус: