В НБУ не видят оснований для разговоров о дефолте Украины

Страна может выполнять все необходимые платежи

В Национальном банке не видят причин для объявления дефолта или прекращения выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

По его словам, Нацбанк имеет высокий запас прочности, на сегодняшний день международные резервы составляют около 25 млрд долларов.

"С момента вспышки коронавируса валюты почти всех развивающихся стран, ослабли. Девальвировали даже некоторые валюты развитых стран, например британский фунт. В условиях ухудшения настроений на финансовых рынках ослабла и гривна. Спрос на валюту вырос под влиянием психологического фактора. Впрочем, в последние дням давление на курс гривны был уже ощутимо меньше. Если в первые недели ажиотажа Национальному банку приходилось ежедневно продавать из резервов по 100-300 млн долларов, то на этой неделе объемы интервенций уменьшились в разы, а во вторник и среду спрос и предложение вообще балансировались без нашего участия", – сообщил Чурий.

Зампред НБУ считает, что сейчас экономика значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может преподнести неприятных сюрпризов экономике.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий также заявил, что Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. "Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Правительство не видит оснований для реструктуризации государственного долга. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что "Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлена, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

В законопроекте о пересмотре бюджета-2020 правительство планирует увеличить расходы на обслуживание государственного долга на 3,3 млрд грн.

Официальный курс гривны на 27 марта установлен 28,14 грн за доллар. 26 марта он был 27,96 грн.

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